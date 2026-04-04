Iran tuyên bố bắn hạ cường kích A-10 của Mỹ gần eo biển Hormuz

(VTC News) -

Theo NY Times, Iran khiến tiêm kích hạng nặng của Mỹ F-15E và cường kích A-10 gặp nạn, đồng thời bắn trúng hai trực thăng Black Hawk chỉ trong 1 ngày. Phi công trên chiếc A-10 được cứu sống.

Tuy nhiên, Mỹ cung cấp rất ít thông tin chi tiết về vụ rơi máy bay A-10, bao gồm cả cách thức và địa điểm xảy ra, ngoài việc nói rằng nó ở gần eo biển Hormuz.

Diễn biến này xảy ra chưa đầy 48 giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran sẽ về "thời kỳ đồ đá". Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nhiều lần khẳng định các đòn tấn công của Mỹ và Israel làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự Iran. Ông Hegseth thậm chí cho biết Mỹ đã giành được ưu thế trên không, đến mức có thể điều oanh tạc cơ B-52 bay qua lãnh thổ Iran.

Tuy nhiên, việc F-15E bị bắn hạ và A-10 bị trúng đạn cho thấy Iran có thể phản công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Đây là lần đầu tiên một tiêm kích Mỹ được xác nhận bị bắn rơi trên lãnh thổ đối phương kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2. Trước đó, 3 chiếc F-15E từng bị bắn nhầm bởi hỏa lực đồng minh tại Kuwait, song toàn bộ phi hành đoàn đều kịp nhảy dù an toàn.

Để đối phó với các tình huống như vậy, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ bố trí sẵn lực lượng cứu hộ tại khu vực, gồm các đơn vị đóng ở Iraq và Syria. Tuy nhiên, việc triển khai cứu nạn trong lãnh thổ đối phương luôn cực kỳ nguy hiểm, nhất là khi thiếu lực lượng yểm trợ trên mặt đất. Việc thiệt hại thêm máy bay cứu hộ do hỏa lực địch có thể biến tình hình vốn đã khó khăn thành thảm họa.

Các quan chức Mỹ và Israel cho biết ngày 3/4, một trực thăng UH-60 Black Hawk của Mỹ khi đang tham gia chiến dịch cứu hộ liên quan đến chiếc F-15E bị hỏa lực từ mặt đất bắn trúng. Dù vậy, máy bay vẫn duy trì được hoạt động và thoát hiểm an toàn.

Mỗi chiến dịch cứu nạn đều tiềm ẩn rủi ro lớn. Lịch sử từng ghi nhận những thất bại nặng nề, như năm 2005 tại Afghanistan, khi một trực thăng cứu hộ bị bắn rơi khiến 16 binh sĩ thiệt mạng.

Eo biển Hormuz, nơi chiếc A-10 bị bắn rơi.

Trong bài phát biểu gần đây, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ sớm đạt mục tiêu quân sự tại Iran và đe dọa sẽ ném bom để nước này "trở về thời kỳ đồ đá”. Bộ trưởng Hegseth cũng lặp lại thông điệp này trên mạng xã hội.

“Trong vòng hai đến ba tuần tới, chúng ta sẽ đánh họ quay về thời kỳ đồ đá, đúng nơi họ thuộc về”, ông Trump nói, đồng thời cảnh báo sẽ thực hiện các đợt không kích dữ dội.

Cường kích A-10 Thunderbolt II được biết đến rộng rãi với biệt danh “Lợn lòi” (Warthog). Đây là chiến đấu cơ yểm trợ hỏa lực tầm gần được giới thiệu vào thập niên 1970. Quân đội Mỹ khi đó muốn một loại máy bay có khả năng đe dọa xe tăng của đối thủ. Thiết kế của A-10 cho phép nó mang đa dạng các loại bom và tên lửa cho nhiều mục đích.

Trong khi đó, F-15E là dòng tiêm kích chủ lực của Mỹ trong chiến dịch không kích, có khả năng bay xa và mang lượng lớn vũ khí.