Trẻ mắc tay chân miệng, cha mẹ chật vật xoay lịch chăm con

Đón con từ trường về, chị Thúy Hạnh ở phường Hồng Hà, Hà Nội tá hỏa khi thấy con trai xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Ban đầu là vài nốt đỏ nhỏ, nhưng đến sáng hôm sau các triệu chứng rõ ràng hơn. Bé sốt nhẹ, quấy khóc, bỏ ăn, đồng thời xuất hiện bọng nước ở lòng bàn tay và bàn chân.

Lo lắng, chị đưa con đi đến Bệnh viện An Việt thăm khám và được chẩn đoán mắc tay chân miệng. Bác sĩ kê đơn điều trị tại nhà, nhưng nỗi lo của chị Hạnh không chỉ dừng ở sức khỏe của con. Khi bé phải nghỉ học, lịch sinh hoạt của cả gia đình bị đảo lộn.

Gia đình chỉ có hai vợ chồng và con nhỏ, nên việc ai ở nhà chăm con trở thành vấn đề khiến cả hai tranh cãi. Cuối cùng, họ thống nhất mỗi người nghỉ làm luân phiên một ngày. Dù tìm được phương án, công việc của cả hai vẫn bị ảnh hưởng, nhiều lần phải cố gắng xoay xở để kịp thời hạn tại cơ quan.

Chị Minh Thu ở Hà Đông cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Là mẹ đơn thân, khi con bị tay chân miệng, chị phải xin làm việc online để tiện chăm sóc. Tuy nhiên, con còn nhỏ, quấy khóc liên tục khiến chị khó tập trung, hiệu quả công việc giảm sút đáng kể.

BSCKII Phạm Mạnh Thân kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhi. (Ảnh: Loan Hải)

Theo BSCKII Phạm Mạnh Thân, Bệnh viện An Việt, tay chân miệng thường gia tăng vào thời điểm giao mùa xuân hè và thời gian gần đây có diễn biến phức tạp. Đây là bệnh truyền nhiễm phổ biến ở trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt trong nhóm tuổi mầm non.

Bệnh lây chủ yếu qua đường tiêu hóa, từ nước bọt, dịch bọng nước hoặc phân của trẻ nhiễm bệnh. Môi trường sinh hoạt tập thể như nhà trẻ, mẫu giáo hay khu vui chơi đông trẻ là điều kiện thuận lợi để virus lan nhanh, hình thành ổ dịch.

Triệu chứng ban đầu của tay chân miệng dễ nhầm với bệnh lý thông thường. Trẻ thường sốt nhẹ, mệt mỏi, chán ăn, đau họng, sau đó xuất hiện các nốt hồng ban nhỏ vài mm. Những nốt này dần thành bọng nước, thường gặp ở lòng bàn tay, bàn chân, miệng, mông hoặc khuỷu tay. Ban có màu xám sẫm ở giữa, không ngứa, không đau nên dễ bị bỏ qua.

Phần lớn trường hợp, trẻ được chăm sóc đúng cách có thể khỏi sau 3-5 ngày. Tuy nhiên, tay chân miệng không phải bệnh lành tính tuyệt đối. Một tỷ lệ nhỏ có thể diễn biến nặng với các biến chứng như viêm não, viêm não màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp, suy tim, trụy mạch, thậm chí tử vong nếu không xử trí kịp thời.

Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, việc điều trị chủ yếu là hạ sốt, giảm đau, chăm sóc triệu chứng và theo dõi sát. Phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác khi trẻ sốt trên 39 độ C, thở nhanh, khó thở, mệt lả, nôn nhiều, đi loạng choạng, da tái, nổi vân tím, co giật hoặc rối loạn ý thức.

Bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ có dấu hiệu bất thường, gia đình cần đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám, không tự ý điều trị tại nhà. Đồng thời, giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên và phát hiện sớm ca bệnh trong trường học là yếu tố quan trọng để hạn chế lây lan.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Liên Hương nhận định nguy cơ bùng phát dịch là rất cao, đặc biệt khu vực đang bước vào mùa nắng nóng - thời điểm dễ xảy ra tình trạng "dịch chồng dịch" với sốt xuất huyết, sởi và não mô cầu. Do đó, các địa phương phải tự chủ mua sắm, dự trữ đủ thuốc đặc trị (Gamma Globulin, Phenobarbital...) và vật tư y tế, không được để thiếu hụt thuốc dẫn đến bệnh nhân chuyển tuyến không cần thiết.

Bà yêu cầu tăng cường hội chẩn từ xa giữa các bệnh viện tuyến cuối và tuyến tỉnh để cứu sống bệnh nhân tại chỗ, hạn chế rủi ro tử vong trên đường chuyển viện. Ngành y tế phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục để kiểm soát chặt chẽ vệ sinh trường học, thực hiện "rửa tay có giám sát" đối với trẻ mầm non. Thay vì chỉ phát tờ rơi, cần sử dụng video, hình ảnh mô tả các dấu hiệu nặng như trẻ giật mình, chới với, sốt cao khó hạ để phụ huynh nhận diện bệnh ngay lập tức.