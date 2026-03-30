Ca mắc tay chân miệng tăng gấp 5 lần, 92% tập trung ở trẻ mầm non

(VTC News) -

Hơn 25.000 ca tay chân miệng được ghi nhận chỉ trong gần 3 tháng đầu năm 2026, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, bệnh chủ yếu xảy ra ở trẻ dưới 10 tuổi (chiếm 99,3%), trong đó nhóm từ 1 - 5 tuổi chiếm tới 92,7%.

TS.BS Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh nhận định, trẻ nhỏ dễ mắc bệnh do chưa có ý thức vệ sinh cá nhân, thường xuyên đưa tay lên miệng và có mức độ tiếp xúc gần rất cao trong sinh hoạt hàng ngày.

Đây cũng là lý do các cơ sở mầm non trở thành “điểm nóng". Trong môi trường này, trẻ sử dụng chung đồ chơi, ăn uống và ngủ nghỉ tập trung, tạo điều kiện thuận lợi để virus lan rộng.

Virus tay chân miệng có thể lây qua nhiều con đường như tiếp xúc trực tiếp, giọt bắn đường hô hấp và đặc biệt là qua đường tiêu hóa. Thậm chí, virus có thể lây từ trước khi xuất hiện dấu hiệu bệnh, khiến việc kiểm soát dịch trong trường học trở nên khó khăn hơn.

Việc phòng chống, phát hiện sớm tay chân miệng ở trường mầm non rất quan trọng.

Theo Bác sĩ CKII Nguyễn Đình Qui, Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), trong bối cảnh bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng, đặc biệt là các ca bệnh nặng, công tác phòng chống tại trường học đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Trẻ em là đối tượng dễ mắc bệnh và cũng là nguồn lây lan nhanh trong môi trường tập thể, vì vậy việc phát hiện sớm và kiểm soát ngay từ trường học nói chung và trường mầm non nói riêng là yếu tố then chốt giúp hạn chế dịch bùng phát.

“Không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra ban đầu, trong suốt thời gian trẻ ở lớp, giáo viên cần tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe của trẻ. Nếu phát hiện trẻ có biểu hiện bất thường như sốt, mệt mỏi, quấy khóc, bỏ ăn hoặc có dấu hiệu nghi ngờ, đặc biệt chú ý đến tay, chân, miệng và vùng mông. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, nhà trường cần nhanh chóng thông báo cho phụ huynh để đưa trẻ đi khám kịp thời”, bác sĩ Qui nhấn mạnh.

Theo TS.BS Nguyễn Trọng Khoa, cần đặc biệt lưu ý nhận diện sớm các dấu hiệu chuyển nặng để tránh bỏ lỡ “thời điểm vàng” điều trị.

Theo TS Khoa, chiến lược hiệu quả nhất hiện nay là kiểm soát dịch từ sớm tại trường mầm non. Thay vì chờ xác nhận ca bệnh, các trường cần chủ động theo dõi tình trạng trẻ nghỉ học bất thường để phát hiện nguy cơ.

Khi có trường hợp nghi ngờ, cần triển khai ngay các biện pháp vệ sinh, khử khuẩn và thông báo cho cơ quan y tế địa phương để xử lý ổ dịch.

Một điểm quan trọng là sử dụng đúng phương pháp khử khuẩn. Trong bối cảnh dịch bệnh có xu hướng gia tăng, các biện pháp đơn giản như rửa tay đúng cách, vệ sinh đồ chơi, giữ môi trường sạch sẽ và cách ly trẻ bệnh vẫn là “lá chắn” hiệu quả nhất để cắt đứt chuỗi lây truyền.