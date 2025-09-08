+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
TP.HCM: Nha sĩ hành hung khách hàng, Công an vào cuộc
(VTC News) -
Ngày 8/9, Công an phường Hạnh Thông (TPHCM) đã lập hồ sơ xác minh vụ việc một nữ khách hàng tố bị chủ cơ sở nha khoa hành hung và đập điện thoại.
QUỲNH TRANG
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Kiến nghị kỷ luật lãnh đạo địa phương 'ngó lơ' nhà ở xã hội
17:11 08/09/2025
VTC NEWS TV
Chanathip bị triệt hạ, HLV Thái Lan nổi giận mắng ngôi sao Iraq
17:07 08/09/2025
Hậu trường
Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 9/9/2025 - XSVT 9/9
17:05 08/09/2025
Xổ số miền Nam
Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 9/9/2025 - XSBL 9/9
17:00 08/09/2025
Xổ số miền Nam
Israel cảnh báo 'cuồng phong' sắp giáng xuống thành phố Gaza
16:48 08/09/2025
Thời sự quốc tế
Bộ Chính trị cho ý kiến dự thảo văn kiện, phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương
16:44 08/09/2025
Chính trị
Gừng có tác dụng gì với cơ thể?
16:35 08/09/2025
Tư vấn
Bắt gã thanh niên bịa đặt chuyện bé gái bị bắt cóc để trục lợi
16:26 08/09/2025
Bản tin 113
Bắt nhóm người mua đồ trên Tiktok, phù phép thành ‘cổ vật’ đi lừa liên tỉnh
16:19 08/09/2025
Bản tin 113
Philippines dừng nhập khẩu, Bộ Công Thương kêu gọi doanh nghiệp mua lúa cho dân
16:14 08/09/2025
VTC NEWS TV
Bữa cơm bí ẩn tại nhà 'lãnh đạo cấp cao' của Chủ tịch Tập đoàn Thuận An
16:09 08/09/2025
VTC NEWS TV
Tổng thống Ukraine cáo buộc Mỹ nhượng bộ Nga
16:04 08/09/2025
Thời sự quốc tế
Tích hợp lỗ EVN vào giá điện: Cứu doanh nghiệp hay gánh nặng cho người dân?
16:04 08/09/2025
VTC NEWS TV
Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị cáo buộc hưởng lợi bất chính 73,5 tỷ đồng
16:01 08/09/2025
Pháp đình
Rút chỉ đen ở lưng tôm sao cho dễ và đẹp?
16:00 08/09/2025
Gia đình
Đại tướng Phan Văn Giang: Lễ diễu binh 2/9 khơi dậy niềm tự hào dân tộc
15:58 08/09/2025
VTC NEWS TV
Hé lộ cảnh tượng ngoạn mục của Trái Đất nhìn từ trạm Thiên Cung
15:51 08/09/2025
VTC NEWS TV
Ngủ quên trong ô tô, người đàn ông trình báo mất gần 30 cây vàng
15:51 08/09/2025
Tin nhanh 24h
Vì sao thiên đường du lịch châu Á lại quay lưng với Google Maps?
15:51 08/09/2025
Tư liệu
Ông Zelensky: Cuộc gặp ở Alaska có lợi cho ông Putin
15:44 08/09/2025
Thời sự quốc tế
TP.HCM tạm ngưng hoạt động phòng khám nha khoa lấy gậy sắt đánh khách hàng
15:43 08/09/2025
Tin nhanh 24h
Phó Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa xin nghỉ công tác
15:42 08/09/2025
Chính trị
Sắc đỏ bao trùm toàn thị trường, VN-Index giảm hơn 40 điểm
15:35 08/09/2025
Tài chính
Ngày mai, bắt đầu thanh tra doanh nghiệp kinh doanh vàng
15:30 08/09/2025
Thị trường
Quả lặc lè có tác dụng gì?
15:30 08/09/2025
Dinh dưỡng
Thi hoa hậu dưới dạng truyền hình thực tế
15:24 08/09/2025
Hoa hậu
Bảng giá xe máy SH Mode mới nhất tháng 9/2025
15:21 08/09/2025
Thị trường
Vương miện Miss Grand Vietnam 2025 nhận tranh cãi, Ban tổ chức nói gì?
15:20 08/09/2025
Hoa hậu
Giải pháp báo gọi y tá Medi Electronics giúp bác sĩ, bệnh nhân liên lạc 2 chiều
15:03 08/09/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Lifebuoy: Từ 'ước mơ khoẻ mạnh' đến 30 năm vì sức khỏe người Việt
15:00 08/09/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân