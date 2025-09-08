Đóng

TP.HCM: Nha sĩ hành hung khách hàng, Công an vào cuộc

Ngày 8/9, Công an phường Hạnh Thông (TPHCM) đã lập hồ sơ xác minh vụ việc một nữ khách hàng tố bị chủ cơ sở nha khoa hành hung và đập điện thoại.

