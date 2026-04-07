TP.HCM chuyển 2 trụ sở tại Quận 12 và Tân Phú cũ làm trường học

Văn phòng UBND TP.HCM vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về tiến độ đầu tư, xây dựng trường lớp. Đáng chú ý, thành phố yêu cầu chuyển đổi 2 trụ sở tại phường Thới An và phường Tân Phú sang mục đích giáo dục.

Việc chuyển đổi các trụ sở này thành trường học được xem là giải pháp cấp bách nhằm bổ sung quỹ đất trong bối cảnh nhiều địa phương đang thiếu phòng học nghiêm trọng.

Cụ thể, hai khu đất tại 70A Thoại Ngọc Hầu (phường Tân Phú) và số 1 Lê Thị Riêng (phường Thới An) được giao Sở Tài chính tiếp nhận đầy đủ hồ sơ pháp lý, khẩn trương tham mưu phương án điều chuyển để sớm triển khai dự án trường học.

Trụ sở UBND Quận 12 (cũ).

Đây là phần diện tích thuộc trụ sở UBND quận Tân Phú và Quận 12 (cũ). Sau khi bỏ cấp huyện, các khu đất được chuyển về UBND phường Tân Phú và UBND phường Thới An quản lý.

Bên cạnh việc xử lý cụ thể hai khu đất trên, TP.HCM cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương rà soát tổng thể quỹ đất công, ưu tiên bố trí xây dựng trường lớp. Các địa phương phải đánh giá sát nhu cầu thực tế, chủ động đề xuất dự án phù hợp với quy mô dân số, đồng thời tận dụng quỹ đất công hiện có thay vì chờ tạo lập quỹ đất mới.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc được giao khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch đất giáo dục, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục để kịp thời phê duyệt, tháo gỡ vướng mắc kéo dài ở nhiều dự án trường học.

Song song đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp rà soát pháp lý các khu đất đã giao cho dự án giáo dục nhưng chậm triển khai, đề xuất chế tài nhằm tránh lãng phí tài nguyên.

Lãnh đạo TP.HCM cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc với các chủ đầu tư trong danh mục 991 phòng học dự kiến hoàn thành năm 2026, thúc đẩy tiến độ đúng hoặc vượt kế hoạch.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM được yêu cầu đảm bảo tiến độ 4 dự án đang triển khai, hoàn thành và đưa vào sử dụng trước năm học 2026–2027; đồng thời phối hợp Sở Tài chính bố trí vốn cho 8 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư để khởi công trong tháng 6/2026.