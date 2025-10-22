Tổng thống Trump cảnh báo áp thuế 155% với Trung Quốc

(VTC News) -

Phát biểu trong cuộc họp tại Nhà Trắng hôm 20/10 với Thủ tướng Australia Anthony Albanese, ông Trump thông báo về một thỏa thuận khoáng sản chiến lược trị giá khoảng 8,5 tỷ USD giữa hai nước, nhằm giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng.

Cùng với đó, ông cảnh báo áp thuế với Trung Quốc. “Họ đang phải trả 55% thuế, và có thể lên tới 155% vào ngày 1/11 nếu chúng tôi không đạt được thỏa thuận”, ông Trump tuyên bố.

Dù giọng điệu cứng rắn, ông vẫn bày tỏ hy vọng đạt đột phá trong đàm phán, đồng thời xác nhận sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào cuối tháng này trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh APEC, gọi đây là “cuộc gặp quan trọng để duy trì quan hệ Mỹ - Trung vững mạnh”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Thỏa thuận khoáng sản với Australia là một phần trong chiến lược dài hạn của Washington nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung Trung Quốc. Theo đó, hai nước sẽ cùng đầu tư 1 tỷ USD trong 6 tháng tới để khai thác và chế biến đất hiếm - nguồn tài nguyên thiết yếu cho ngành quốc phòng, hàng không vũ trụ và xe điện.

Tuy nhiên, thông báo này nhanh chóng gây chấn động thị trường tài chính toàn cầu. Ngay sau khi ông Trump đưa ra lời đe dọa thuế và Mỹ công bố các biện pháp hạn chế xuất khẩu mới, thị trường chứng khoán và tiền mã hóa đồng loạt lao dốc.

Lời đe dọa áp thuế 155% của ông Trump được đưa ra sau khi ông khôi phục chính sách thuế 55% với hàng nhập khẩu Trung Quốc từ đầu năm nay. Trước đó, ngày 11/10, Washington cũng đã thông báo hạn chế xuất khẩu phần mềm tiên tiến và tăng thêm 100% thuế bổ sung với Trung Quốc, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/11 - những động thái khiến giới đầu tư lo ngại về nguy cơ suy thoái toàn cầu.

Căng thẳng leo thang sau khi Trung Quốc siết kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, nguyên liệu quan trọng trong sản xuất công nghệ cao. Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng “những biện pháp này ảnh hưởng đến hầu như mọi sản phẩm mà Trung Quốc sản xuất".

Phản ứng trước lời đe dọa, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo rằng việc áp thuế “không phải là cách đúng đắn để đối thoại”. Trong khi đó, Bắc Kinh đã thay thế trưởng đoàn đàm phán thương mại - ông Lý Thành Cương - bằng phó đại diện thương mại Lý Dũng Khiết, động thái được xem là tín hiệu cho sự điều chỉnh chiến lược trước các cuộc đàm phán sắp tới.