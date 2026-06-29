Tìm thấy hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên Nghĩa trang Đăk Cấm

(VTC News) -

Chiều 29/6, Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác Quân khu 5 và lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh (phường Đăk Cấm và phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi).

Báo cáo với đoàn công tác, Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết từ ngày 5 đến 29/6, Đội K53 đã huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự các phường Đăk Cấm và phường Kon Tum tổ chức đào nhiều rãnh thăm dò trong khu vực Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm và dọc đường Trường Chinh để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Sau gần 1 tháng triển khai, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và cất bốc một hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên Nghĩa trang phường Đăk Cấm.

Lực lượng chức năng đã đào kiểm tra hơn 45 vị trí trọng điểm, thăm dò và bóc tách trên 3.200 m³ đất, đá tại khu vực Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm và dọc tuyến đường Trường Chinh. Quá trình thực hiện có sự hỗ trợ của 2 máy xúc, xe tải 3,5 tấn, 3 máy radar xuyên đất cùng nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng.

Đến nay, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, cất bốc một hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm và đưa về Nhà quản trang để thờ cúng, dâng hương.

Theo Đại tá Mai Kim Bình, việc thi công đào thăm dò trên đường Trường Chinh ít nhiều ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, người dân địa phương luôn đồng thuận, tích cực hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng quy tập hoàn thành nhiệm vụ.

Tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Lê Quang Minh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi, Quân khu 5, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Đội K53 đã không quản ngại khó khăn, vất vả để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả.

Theo Thượng tướng Lê Quang Minh, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, thời gian qua Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cùng cán bộ, chiến sĩ toàn quân đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “mệnh lệnh từ trái tim”, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trực tiếp kiểm tra các rãnh thăm dò trên đường Trường Chinh và khu vực Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm, Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục tìm kiếm bằng phương pháp khoa học, tỉ mỉ, không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.