TikToker 'Tàng Keng Ông Trùm' khai làm clip miệt thị người miền Nam để câu view

(VTC News) -

Liên quan vụ Lê Anh Điệp - chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm” bị bắt và khởi tố về "Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, cơ quan điều tra đã thực hiện lấy lời khai để xử lý.

Lê Anh Điệp - chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm” tại cơ quan điều tra.

Làm việc với cơ quan điều tra, Lê Anh Điệp thừa nhận chính mình là người đăng tải các clip có nội dung xúc phạm người dân miền Nam để “câu view”, “câu like” và tìm kiếm sự nổi tiếng trên mạng xã hội.

“Những câu nói của em là lúc uống bia, không làm chủ được bản thân. Em không có ác ý hay thù ghét ai cả…”, Điệp khai.

Anh ta cho biết sau khi đăng tải, nền tảng TikTok không có động thái cảnh báo hay gỡ bỏ nội dung nên nghĩ rằng không vi phạm. “Em để clip công khai hơn một ngày rồi mới xóa vì cảm thấy sai…”, Điệp nói.

Điệp cũng bày tỏ sự hối hận: “Em nhận thức được hành vi của em là sai pháp luật, mong được hưởng sự khoan hồng. Em xin gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả mọi người, đặc biệt là người dân miền Nam. Em cũng muốn nhắn nhủ giới trẻ đừng vì một chút câu view, câu like mà làm ảnh hưởng đến xã hội, vi phạm pháp luật".

Theo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, trong các clip do Điệp đăng tải, có nhiều nội dung công kích hoạt động cứu trợ đồng bào miền Bắc trong thiên tai, lũ lụt, gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác kêu gọi, huy động cứu trợ của các tổ chức, cá nhân.

Đặc biệt, Điệp còn dùng ngôn từ thô tục, miệt thị người dân miền Nam, gây chia rẽ vùng miền, làm tổn hại khối đại đoàn kết dân tộc, khiến dư luận phẫn nộ và lên án mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Anh Điệp (30 tuổi, quê Ninh Bình) để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.