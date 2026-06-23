Tiểu cảnh check-in nổi tiếng ở Quảng Ninh bất ngờ cháy rụi

Cháy tiểu cảnh ở khu vực quảng trường 30/10

Khoảng 8h30 ngày 23/6, một vụ cháy xảy ra tại khu vực quảng trường 30/10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khiến tiểu cảnh "Đường hầm ánh sáng" bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ cháy.

Theo người dân, thời điểm trên, khi lưu thông trên đường Trần Quốc Nghiễn, họ phát hiện khói lửa bốc lên từ tiểu cảnh nên nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng.

"Đường hầm ánh sáng" bị thiêu rụi chỉ còn phần khung. (Ảnh: Phạm Công)

Nhận tin báo, chính quyền địa phương điều động xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Theo lực lượng chức năng, đám cháy bùng phát từ khu vực giữa tiểu cảnh rồi nhanh chóng lan sang các hạng mục xung quanh.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: P.C)

Do được làm từ nhiều vật liệu dễ cháy, chỉ sau khoảng 30 phút, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn công trình, chỉ còn lại phần khung sắt.

Tiểu cảnh "Đường hầm ánh sáng" được dựng trong khuôn khổ Đại lộ hoa và ánh sáng Quảng Ninh phục vụ người dân tham quan, du xuân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Sau khi sự kiện kết thúc, các tiểu cảnh được giữ lại để trang trí tại quảng trường 30/10.