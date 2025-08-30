Đóng

Thức xuyên đêm giữ chỗ chờ xem tổng duyệt diễu binh 2/9

Hàng nghìn người dân thức trắng đêm tại Hà Nội để hòa mình vào không khí sôi động và tràn đầy tự hào trước lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9.

