Thua sốc đội hạng dưới, Arsenal bị loại khỏi FA Cup

Chỉ 2 tuần sau thất bại ở trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh, Arsenal tiếp tục gây thất vọng lớn khi bị loại khỏi đấu trường thứ hai trong mùa giải. Điều bất ngờ là đội bóng đang đứng đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh thất bại trước đối thủ hạng dưới.

Cơn bão chấn thương khiến huấn luyện viên Mikel Arteta không thể đưa ra sân đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, điều đó không phải lý do bào chữa cho phong độ yếu kém của "Pháo thủ" ở trận này. Họ thi đấu hời hợt, chậm chạp và liên tục mắc sai lầm. Ben White chọn sai điểm rơi trong pha bóng tưởng như rất đơn giản, tạo cơ hội cho Ross Stewart ghi bàn mở tỷ số.

Arsenal (áo đỏ) bị loại khỏi FA Cup. (Ảnh: Reuters)

Arsenal không thay đổi gì sau khi nhận bàn thua, cả về tinh thần lẫn lối chơi. Đội khách có tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 60% nhưng lại không tạo ra sức ép liên tục đối với hàng thủ đối phương. Những pha tấn công của Arsenal chậm và thiếu tính đột biến.

Phải đến phút 68, đội đứng đầu giải Ngoại Hạng Anh mới gỡ hoà nhờ bàn thắng của cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là Viktor Gyokeres. Dù vậy, Arsenal vẫn chơi bạc nhược như những phút trước đó và không rút ra bài học nào.

Hàng phòng ngự đội khách dễ dàng bị đánh bại trong pha phản công ở phút 85 của Southampton. Shea Charles dứt điểm hiểm hóc đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1. Arsenal không cải thiện được sự yếu kém trong những phút còn lại để có bàn gỡ hoà.

Thua 1-2 trước đội hạng dưới, Arsenal bị loại khỏi FA Cup. Đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta chỉ còn 2 đấu trường để cạnh tranh danh hiệu là UEFA Champions League và Ngoại Hạng Anh. "Pháo thủ" phải đối mặt với thách thức lớn khi hàng loạt trụ cột chấn thương hoặc quá tải, trong khi tinh thần của đội bóng cũng bị ảnh hưởng sau 2 thất bại liên tiếp.

Southampton 2-1 Arsenal Stewart 38' 68' Gyokeres Charles 85'

Số liệu thống kê trận Southampton 2-1 Arsenal.

Đội hình Southampton vs Arsenal

Southampton: Daniel (7,7), Manning (6,7), Wood (6,5), Harwood-Bellis (6,6), Bree (7,0), Jander (6,8), Bragg (6,4), Scienza (6,3), Araz (6,4), Fellows (7,4), Stewart (7,0) - Thay người: Larin (6,7), Edozie (6,3), Charles (7,6), Quarshie.

Arsenal: Kepa (6,3), Lewis-Skelly (6,1), Gabriel (6,6), Mosquera (5,7), White (5,8), Norgaard (6,9), Odegaard (7,2), Martinelli (7,5), Havertz (6,6), Dowman (7,5), Jesus (6,3) - Thay người: Gyokeres (7,4), Calafiori (6,3), Madueke (6,5), Saliba (6,4), Zubimendi (6,5).