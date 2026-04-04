Thủ tướng: Mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên là không thay đổi

(VTC News) -

Sáng 4/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của quý đầu tiên năm 2026, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho quý II và thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Mở đầu hội nghị, Thủ tướng cho biết, những tháng đầu năm 2026, tình hình thế giới nhiều diễn biến mới, phức tạp, khó lường, như chính sách thuế quan và phản ứng của các quốc gia; xung đột ở Ukraine chưa có dấu hiệu sớm chấm dứt; xung đột quân sự lan rộng ra các nước Trung Đông, gây gián đoạn nguồn cung; giá dầu, khí, chi phí vận tải tăng cao; thị trường hàng hóa, tài chính, tiền tệ, kim loại quý toàn cầu biến động mạnh với rủi ro, bất định gia tăng.

Ở trong nước, Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Hội nghị Trung ương 1, 2 thành công tốt đẹp, thể hiện niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của đất nước ta trong kỷ nguyên mới.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 nhìn chung tiếp tục phát triển tích cực khá toàn diện trên các mặt, trong đó nhiều ngành bứt phá tăng trưởng, nhiều địa phương là điểm sáng.

Trong đó, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm; an sinh xã hội, đời sống Nhân dân được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; đối ngoại được đẩy mạnh; uy tín, vị thế đất nước được nâng lên, lòng tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước được củng cố, tăng cường.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ, nước ta vẫn còn những hạn chế, bất cập và nhiều khó khăn, thách thức, rủi ro liên quan sức ép điều hành kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng; thủ tục hành chính; phân cấp, phân quyền; dịch vụ công trực tuyến chưa thực sự thuận lợi; an ninh, an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung phân tích bối cảnh tình hình, công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội tháng 3 và ba tháng đầu năm; mức độ kịp thời, linh hoạt, hiệu quả phản ứng trước diễn biến mới của tình hình thế giới; kết quả phát triển kinh tế - xã hội có những điểm nào tốt, chưa tốt, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra.

Yêu cầu các đại biểu phân tích tình hình, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng đặt vấn đề dự báo bối cảnh tình hình thời gian tới có gì đáng chú ý; những yếu tố tích cực, tiêu cực là gì; làm thế nào để vừa tăng trưởng cao vừa giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên là không thay đổi, Thủ tướng đề nghị hội nghị đề ra nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục làm mới động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tài khoá; thúc đẩy đầu tư công; đa dạng hoá thị trường, đa dạng hoá sản phẩm, đa dạng hoá chuỗi cung ứng xuất khẩu…