Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 9/5 đến 15/5

Từ ngày 9/5 đến 15/5, Báo Điện tử VTC News nhận được hơn 50 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Anh Trần Thanh Hải trong bài viết “Ánh mắt cầu cứu của người thợ điện ngã mái nhà, phải mở hộp sọ để giữ mạng sống”

- Em Nguyễn Đức Duy trong bài viết “Nỗi đau của nam sinh 15 tuổi: Chưa một ngày biết mặt cha, nay vĩnh viễn mất mẹ, nguy cơ bỏ học”

- Chị Nguyễn Thị Thanh trong bài viết “Mẹ 37 tuổi đứt tủy sau tai nạn, liệt hoàn toàn, con 8 tuổi mỗi đêm hỏi 'Bao giờ mẹ về?'”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 9/5 đến 15/5 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.