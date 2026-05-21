Bài phát biểu tốt nghiệp của nam sinh Việt nhắc 'Ước mơ của mẹ', khán phòng lặng đi

Những ngày gần đây, video ghi lại bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp Thạc sĩ của Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến (SN 2001) bất ngờ lan truyền mạnh trên mạng xã hội bởi những chia sẻ chân thành về cha mẹ khiến nhiều người xúc động.

Không nói quá nhiều về thành tích cá nhân hay hành trình chinh phục môi trường học thuật quốc tế, Nhật Tiến – người đăng tải đoạn video - chọn nhắc đến cha mẹ bằng ca từ nổi tiếng trong bài hát “Ước mơ của mẹ” tại lễ tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị - Phân tích định lượng, Đại học Duke (Mỹ).

Trong bài phát biểu, Nhật Tiến xúc động chia sẻ: "Hôm nay, con có ba mẹ ở đây, trong khán phòng này. Con cảm ơn ba mẹ. Có một câu tiếng Việt mà tôi rất yêu thích và tôi nghĩ đây là phần duy nhất trong bài phát biểu của mình mà ba mẹ tôi có thể hiểu được: Rồi con cũng có ước mơ riêng mình và con cũng cố gắng theo hết mình. Con ơi, hãy ước mơ thay phần mẹ”.

Bài phát biểu của anh Nhật Tiến tại Lễ tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị - Phân tích định lượng, Đại học Duke (Mỹ)

Được bầu chọn làm đại diện phát biểu tại lễ tốt nghiệp, Nhật Tiến nói vô cùng vinh dự. Đặc biệt hơn, đây cũng là lần đầu tiên bố mẹ anh tới Mỹ sau thời gian con trai học tập xa nhà. Vì vậy, bài phát biểu được xem như món quà bất ngờ mà anh dành riêng cho đấng sinh thành trong ngày đặc biệt nhất của mình.

Về lý do nhắc tới ca khúc “Ước mơ của mẹ”, Nhật Tiến bày tỏ yêu thích bài hát này từ rất lâu, đặc biệt là câu hát: “Con ơi, hãy ước mơ thay phần mẹ”. Với anh, đó không chỉ là lời ca mà còn phản chiếu chính câu chuyện của gia đình mình. "Tôi luôn có rất nhiều ước mơ và hoài bão, lúc nào cũng muốn làm thật nhiều điều. Nhưng mỗi khi hỏi mẹ có ước mơ gì, mẹ chỉ nói mong con khỏe mạnh, hạnh phúc là đủ”, Nhật Tiến nói.

Bản thân anh cũng nhiều lần tự hỏi thời trẻ, bố mẹ có những ước mơ gì cho riêng mình. Trong khi anh có cơ hội đi nhiều nơi và học tập ở Mỹ, thì bố mẹ lại chưa từng đặt chân tới đây. Bố mẹ sẵn sàng đầu tư cho con học tiếng Anh từ nhỏ, chắt chiu từng đồng để con có điều kiện học tập tốt nhất, dù chính bố anh lại chưa từng có cơ hội học ngoại ngữ.

“Ba mẹ luôn tiết kiệm cho bản thân, nhưng chưa bao giờ tiếc bất cứ điều gì dành cho con”, Nhật Tiến nói.

Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến không phải gương mặt xa lạ với cộng đồng du học sinh Việt bởi bảng thành tích học tập ấn tượng. Trước đó, anh tốt nghiệp Cử nhân tại Đại học DePauw (Mỹ) với hai chuyên ngành Khoa học máy tính và Truyền thông, đồng thời từng có thời gian học trao đổi tại Đại học Oxford (Anh), nghiên cứu về Trí tuệ nhân tạo và máy học.

Trong quá trình học Thạc sĩ tại Đại học Duke, anh giành chiến thắng tại Duke Product Hackathon 2025, sau đó đại diện trường tham dự vòng quốc gia tại Đại học New York. Anh cũng dẫn dắt một nhóm học viên cao học liên ngành giành chiến thắng trong Duke AI x PM Launch Simulation, phối hợp với Lovable. Bên cạnh đó, Nhật Tiến cũng tham gia cố vấn quản trị cho các doanh nghiệp tại Mỹ.

Nói về hành trình học tập của mình, Nhật Tiến cho rằng bản thân may mắn khi có một hành trình khá suôn sẻ. Tuy nhiên, thay vì xem khó khăn là áp lực, anh luôn coi đó là những trải nghiệm giúp mình trưởng thành hơn. Chính suy nghĩ tích cực ấy giúp nam sinh giữ được sự lạc quan và không ngừng chinh phục những cột mốc mới trong môi trường học thuật quốc tế. Sau khi rời Đại học Duke, anh dự định phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực AI, sản phẩm và dữ liệu.