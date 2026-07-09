Thống kê đáng chú ý trận Pháp vs Morocco: Mbappe, Olise bùng nổ bàn thắng

(VTC News) -

Trận Pháp vs Morocco thuộc vòng tứ kết World Cup 2026 diễn ra lúc 3h ngày 10/7 theo giờ Việt Nam tại sân vận động Gillette ở Foxborough (Massachusetts, Mỹ). Sau 4 năm kể từ khi đánh bại Morocco ở bán kết World Cup 2022, Pháp gặp lại đối thủ này trong bối cảnh cả 2 đội đều được đánh giá mạnh hơn so với trước. Đội thắng trong cặp đấu giữa Pháp và Morocco gặp Tây Ban Nha hoặc Bỉ.

Các chỉ số trước giờ bóng lăn đưa đến nhận định tỷ lệ thắng của Pháp cao hơn so với Morocco. Dù vậy, đại diện của bóng đá châu Phi không còn là hiện tượng nhất thời. Morocco tiếp tục đi sâu ở World Cup với nền tảng kiểm soát trận đấu, không chỉ thiên về phòng ngự dựa vào khả năng chuyển trạng thái và hiệu suất tận dụng cơ hội.

Số liệu thống kê trước trận chỉ ra Pháp chiếm ưu thế so với Morocco. (Ảnh: Reuters)

Thống kê đáng chú ý trận Pháp vs Morocco

Pháp thắng cả 5 trận đã đấu, ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Trước khi vượt qua Paraguay 1-0 ở vòng 1/8, đội bóng của Didier Deschamps ghi 13 bàn trong 4 trận gặp Senegal, Iraq, Na Uy và Thụy Điển.

Kylian Mbappe có 7 bàn, ngang Erling Haaland và chỉ kém Lionel Messi trên bảng xếp hạng vua phá lưới World Cup 2026. Tính tổng cộng, Mbappe có 19 bàn trong 19 trận World Cup. Nếu ra sân trước Morocco, anh còn có cơ hội trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử chạm mốc 20 trận tại World Cup.

Michael Olise có 11 pha rê bóng thành công, 10 cơ hội tạo ra từ bóng sống và 11 đường chọc khe. Theo Opta, Olise là cầu thủ đầu tiên từ Zico năm 1978 đạt đồng thời các mốc hai chữ số này trong kỳ World Cup đầu tiên của mình.

Morocco là đội châu Phi đầu tiên vào tứ kết ở 2 kỳ World Cup liên tiếp. Morocco mới thua 2 trong 13 trận World Cup gần nhất, ghi bàn trong 6 trận World Cup liên tiếp và đã có 10 bàn tại giải năm nay.

Cả Pháp và Morocco đều có bàn trong 100% số trận đã chơi tại World Cup 2026. Mốc trên 1,5 bàn xuất hiện ở 80% số trận của cả 2 đội. Với mốc trên 2,5 bàn, Pháp đạt 80%, còn Morocco đạt 60%. Dù vậy, chỉ 40% số trận của mỗi đội vượt mốc 3,5 bàn.

Pháp ghi bàn trong cả 2 hiệp ở 60% số trận, trong khi Morocco chỉ đạt 20%. Morocco chưa từng thủng lưới trong cả 2 hiệp ở các trận đã qua.

Pháp tạo ra trung bình khoảng 5,8 quả phạt góc mỗi trận, cao hơn đáng kể so với Morocco (khoảng 4,1 lần/trận).

Đội tuyển Pháp trung bình nhận khoảng 1,6 thẻ vàng mỗi trận tại World Cup 2026, trong khi Morocco có mức cao hơn, khoảng 2,2 thẻ/trận. Tổng số thẻ trung bình trong các trận của Morocco thường vượt mốc 3,5 thẻ.

Đội tuyển Pháp toàn thắng ở World Cup 2026 trước tứ kết. (Ảnh: Reuters)

Lịch sử đối đầu Pháp vs Morocco

Pháp chưa từng thua Morocco trong 6 lần gặp nhau, với 4 chiến thắng và 2 trận hòa. Lần gặp đáng nhớ nhất là bán kết World Cup 2022, khi Pháp thắng 2-0 nhờ các bàn của Theo Hernandez và Randal Kolo Muani, qua đó chặn đứng hành trình lịch sử của Morocco tại Qatar.

Cuộc đối đầu ở Qatar 2022 cũng là lần duy nhất 2 đội gặp nhau tại World Cup. Trong 9 năm gần nhất, dữ liệu đối đầu chỉ ghi nhận trận này: Pháp thắng Morocco 2-0. Morocco vì vậy không chỉ cần vượt qua đối thủ mạnh hơn về xác suất, mà còn phải phá một mẫu lịch sử chưa từng nghiêng về họ.

Dẫu vậy, lịch sử không hoàn toàn đóng cửa với Morocco. Pháp thắng cả 2 trận knock-out World Cup trước các đội châu Phi, nhưng chính Opta lưu ý rằng một nửa số thất bại World Cup của Pháp trong thế kỷ 21 đến trước các đại diện châu Phi. Đây là lớp dữ liệu khiến trận đấu không thể chỉ được nhìn bằng chênh lệch xác suất.

Dự đoán Pháp vs Morocco

Dự đoán Pháp - Morocco: Đội nào thắng?

Pháp có phong độ rất mạnh tại World Cup 2026. Dữ liệu cho thấy Pháp không chỉ thắng bằng chất lượng cá nhân, mà còn có khả năng duy trì hiệu suất bàn thắng ổn định qua nhiều kiểu trận khác nhau. Đội bóng này cũng không chỉ có Mbappe. Khi đối đầu một hàng thủ thường thu hẹp không gian như Morocco, vai trò của Olise ở khu vực giữa biên và trung lộ có thể rất quan trọng.

Dù vậy Morocco cũng có những con số đủ để khiến Pháp thận trọng. Morocco có cơ sở để kéo trận đấu vào thế giằng co nhờ tổ chức phòng ngự và chuỗi ghi bàn ổn định, nhưng để thắng trong 90 phút, họ cần hiệu suất gần như hoàn hảo ở các pha phản công.

Theo mô hình dự đoán kết quả trận đấu Pháp vs Morocco của Opta, đội bóng châu Âu thắng trong 61,7% số lần mô phỏng trước trận. Khả năng Morocco thắng trong 90 phút là 16,2%, trong khi tỷ lệ hòa sau thời gian thi đấu chính thức là 22,1%.

Các dữ liệu chính đều nghiêng về Pháp: xác suất thắng cao hơn, hàng công đạt hiệu suất tốt hơn, Mbappe và Olise đang tạo khác biệt lớn ở 1/3 cuối sân.

Trận Pháp vs Morocco diễn ra lúc 3h ngày 10/7, được chiếu trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV9. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Pháp vs Morocco.