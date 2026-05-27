Thổi phạt đền sai, trọng tài Trần Ngọc Nhớ bị 'treo còi'

Sáng 27/5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức có văn bản số 1233/LĐBĐVN-ĐHTT phản hồi gửi Câu lạc bộ Thể Công - Viettel liên quan đến tình huống gây tranh cãi trong trận đấu gặp PVF-CAND tại vòng 24 V.League 2025/26.

Qua quá trình đánh giá chuyên môn, VFF kết luận quyết định thổi phạt đền của trọng tài chính Trần Ngọc Nhớ là chưa chính xác, đồng thời đưa ra hình thức xử lý cụ thể.

Thể Công Viettel 1-1 PVF-CAND.

VFF mô tả và đánh giá tình huống như sau: "Cầu thủ mang áo số 11 của PVF-CAND thực hiện pha đi bóng vào khu vực 16m50 của Thể Công - Viettel (tại vị trí sát đường biên ngang bên phía Trợ lý trọng tài 2), sau đó chuyền bóng ngược lại cho đồng đội số 79 đang ở trong khu vực phạt đền.

Sau một nhịp khống chế bóng và chuẩn bị thực hiện động tác đá bóng, cầu thủ số 79 của đội PVF-CAND đã ngã trong khu vực phạt đền của Thể Công - Viettel. Trọng tài Trần Ngọc Nhớ xác định cầu thủ phòng ngự của đội Thể Công - Viettel phạm lỗi và cho đội PVF-CAND được hưởng phạt đền".

Pha bóng Hà Văn Việt (áo xanh, PVF-CAND) ngã trong vòng cấm.

Trên thực tế, không khó để nhận ra rằng Hà Văn Việt (số 79, PVF-CAND) tự vấp ngã chứ không nhận phải tác động nào đủ lớn từ phía Đào Văn Nam (số 20, Thể Công Viettel) để cấu thành nên tình huống bị phạm lỗi và được hưởng phạt đền. Do đó, ông Trần Ngọc Nhớ mắc lỗi làm ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu.

Sau khi Reynolds ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu trong hiệp 1, Thể Công Viettel rất vất vả mới có thể tìm được bàn gỡ từ siêu phẩm của Đinh Xuân Tiến ở hiệp 2. Chung cuộc, Thể Công Viettel chấp nhận chia điểm với PVF-CAND ngay trên sân nhà.

Về phía VFF, đơn vị này sẽ thực hiện việc tạm dừng phân công nhiệm vụ đối với trọng tài này theo đúng quy định, hướng dẫn của các tổ chức bóng đá quốc tế cũng như các quy chế hiện hành. Cơ quan này cũng nhấn mạnh cam kết sẽ tiếp tục theo sát công tác trọng tài nhằm bảo đảm tính trung thực, khách quan và chất lượng chuyên môn của Giải đấu.