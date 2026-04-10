Thị trường ô tô phục hồi, Hyundai bán hơn 2.700 xe tháng 3/2026

Tháng 3/2026, thị trường ô tô Việt Nam đã ghi nhận sự phục hồi rõ rệt sau giai đoạn trầm lắng vào dịp Tết Nguyên Đán. Mức tăng trưởng này không chỉ phản ánh nhu cầu mua sắm tăng lên mà còn cho thấy hiệu quả từ chiến lược sản phẩm và chính sách bán hàng linh hoạt của các doanh nghiệp.

Trong số các mẫu xe, Hyundai Creta tiếp tục dẫn đầu với doanh số 749 xe, khẳng định sức hút trong phân khúc SUV cỡ B. Theo sát là Hyundai Tucson với 744 xe, cho thấy nhu cầu ổn định trong phân khúc SUV hạng C.

Đặc biệt, Hyundai Stargazer đã vươn lên vị trí thứ ba với 401 xe bán ra, đánh dấu thành công của mẫu MPV này sau khi ra mắt phiên bản nâng cấp.

Ngoài ra, các mẫu xe chủ lực khác cũng duy trì doanh số ổn định. Hyundai Accent đạt 369 xe, tiếp tục là dòng sedan chiến lược, trong khi Hyundai Grand i10 ghi nhận 255 xe, giữ vững vị thế trong phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ.

Hyundai Santa Fe bán được 189 xe, còn Hyundai Venue và Hyundai Palisade lần lượt đạt 131 và 106 xe. Một số mẫu xe khác như Hyundai Custin và Hyundai Elantra cũng có doanh số khiêm tốn với 103 và 36 xe.

Không chỉ ở mảng xe du lịch, các dòng xe thương mại của Hyundai cũng đóng góp quan trọng với 1.458 xe bán ra trong tháng 3, củng cố vị thế của thương hiệu trong lĩnh vực vận tải và dịch vụ tại Việt Nam.

Theo TC Group, sự phục hồi của thị trường ô tô trong tháng 3 là kết quả của việc nối lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Bên cạnh đó, các chính sách bán hàng linh hoạt và sự chủ động trong việc đảm bảo nguồn cung cũng đã góp phần vào thành công này.

Một điểm nhấn trong tháng là việc Hyundai Thành Công giới thiệu phiên bản nâng cấp của Hyundai Stargazer vào ngày 24/3. Mẫu xe này được cải tiến về thiết kế và tính năng an toàn, hứa hẹn sẽ gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc MPV.

Bước sang tháng 4/2026, TC Group sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, với mức giảm giá lên tới 220 triệu đồng cho từng mẫu xe, cùng chính sách bảo hành lên đến 8 năm hoặc 120.000 km.

Các gói hỗ trợ tài chính và dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng sẽ được đồng bộ triển khai, nhằm nâng cao trải nghiệm cho người tiêu dùng.

Với nền tảng sản phẩm đa dạng và chiến lược kinh doanh linh hoạt, Hyundai Thành Công được kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng trong các tháng tiếp theo của năm 2026, củng cố vị thế trong nhóm thương hiệu ô tô hàng đầu tại Việt Nam.