Theo đó, phiên bản nâng cấp mới mang đến sự thay đổi toàn diện về thiết kế, công nghệ và trải nghiệm, hướng tới hình ảnh một mẫu MPV 7 chỗ hiện đại mang đậm phong cách thể thao, đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng của khách hàng gia đình và kinh doanh dịch vụ.

Diện mạo của xe được tái thiết kế với ngôn ngữ tạo hình thể thao và cứng cáp hơn. Dải đèn LED định vị ban ngày trở thành điểm nhận diện nổi bật, kết hợp cùng cụm đèn pha đặt cao và lưới tản nhiệt mở rộng, mang đến diện mạo hiện đại và vững chãi.

Hyundai Thành Công trình làng Stargazer phiên bản mới.

Các đường gân dập nổi chạy dọc thân xe được tạo hình rõ nét, kết nối liền mạch từ trước ra sau, giúp tổng thể xe trở nên năng động và giàu tính chuyển động. Thiết kế này đồng thời hỗ trợ tối ưu khí động học, nâng cao hiệu quả vận hành.

Xe sở hữu vóc dáng đậm chất thể thao với mui xe nhô cao, dập gân mạnh mẽ, khoảng sáng gầm cao và tỷ lệ thân xe cân đối. Kích thước tổng thể được gia tăng với các thông số kích thước dài x rộng x cao tổng thể lần lượt là 4.575 x 1.780 x 1.710 (mm), khoảng sáng gầm 205mm, kết hợp cùng chiều dài trục cơ sở 2.780 mm, thuộc nhóm lớn hàng đầu trong phân khúc, giúp mở rộng không gian sử dụng.

Phía sau, cụm đèn hậu LED được thiết kế lại với hình khối sắc nét hơn, đồng bộ với tổng thể thiết kế và tăng khả năng nhận diện từ xa. Tổng thể ngoại thất mang đến hình ảnh một mẫu xe đa dụng hiện đại, phù hợp với phong cách sống năng động của khách hàng ngày nay.

Không gian nội thất rộng rãi tiếp tục là một trong những điểm mạnh nổi bật của Stargazer phiên bản mới. Với chiều rộng 1.780 mm và chiều dài cơ sở 2.780 mm, xe mang đến khoang cabin rộng rãi, đảm bảo sự thoải mái cho cả ba hàng ghế.

Điểm nhấn công nghệ trên phiên bản mới là cụm màn hình kép panoramic gồm hai màn hình 10,25 inch liền mạch, tích hợp đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm trong một khối thiết kế thống nhất. Giao diện hiển thị trực quan giúp người lái dễ dàng theo dõi thông tin và thao tác. Bên cạnh các chức năng giải trí và hiển thị bản đồ, hệ thống còn cho phép điều chỉnh nhiều tính năng vận hành của xe, bao gồm các thiết lập liên quan đến hệ thống hỗ trợ lái nâng cao Hyundai SmartSense (ADAS), mang lại sự thuận tiện và hiện đại trong quá trình sử dụng.

Không gian nội thất rộng rãi tiếp tục là một trong những điểm mạnh nổi bật của Stargazer.

Xe tiếp tục được trang bị đầy đủ các tiện nghi như hệ thống điều hòa tự động, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, cửa gió cho hàng ghế sau, cổng sạc USB Type-C cùng các kết nối thông minh, góp phần mang lại trải nghiệm tiện dụng và thoải mái cho người dùng trong mọi hành trình.

Stargazer phiên bản mới sử dụng động cơ Smartstream G 1.5L, cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm tại 4.500 vòng/phút, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trong đô thị cũng như trên các hành trình dài.

Động cơ được trang bị hệ thống kim phun kép DPFI, giúp tối ưu quá trình hòa trộn nhiên liệu và không khí, từ đó nâng cao hiệu suất đốt cháy và giảm mức tiêu hao nhiên liệu. Hệ thống quản lý nhiệt tích hợp ITMS hỗ trợ duy trì nhiệt độ vận hành tối ưu, góp phần tăng hiệu quả hoạt động và tiết kiệm nhiên liệu.

Xe được trang bị hộp số biến thiên thông minh iVT, sử dụng dây đai xích nhằm tăng độ bền và giảm hao hụt truyền động. Chế độ giả lập 8 cấp và 4 chế độ lái (Normal - Eco - Sport - Smart) giúp tối ưu khả năng vận hành và cảm giác lái, mang lại sự linh hoạt cho nhiều điều kiện di chuyển và phong cách lái.

Sự kết hợp giữa động cơ và hộp số giúp Stargazer mới đạt được sự cân bằng giữa hiệu suất vận hành, độ êm ái và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ từ 5.5l/100km - yếu tố quan trọng đối với cả khách hàng cá nhân và kinh doanh dịch vụ.

Stargazer phiên bản mới được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense bổ sung thêm các tính năng mới, mang đến hệ thống hỗ trợ lái toàn diện và hiện đại hàng đầu trong phân khúc.

Stargazer phiên bản mới chính thức có mặt tại hệ thống đại lý Hyundai trên toàn quốc từ ngày 24/3/2026, với 2 phiên bản: Đặc biệt và Cao cấp cùng 5 tùy chọn màu sắc (Trắng, Bạc, Xám, Đen, Đỏ đô) nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu và sở thích của khách hàng.