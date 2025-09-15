Thêm hành lá vào bữa ăn hằng ngày, cơ thể thay đổi ra sao?

(VTC News) -

Hành lá không chỉ là một loại gia vị ngon mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin, khoáng chất giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Dưới đây là những lợi ích của việc thêm hành lá vào chế độ ăn uống hàng ngày:

Tăng cường hệ miễn dịch

Báo Lao động dẫn nguồn trang Healthshots cho biết, hành lá chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp cơ thể nâng cao sức đề kháng và phòng ngừa các bệnh do thời tiết thay đổi.

Tốt cho tim mạch

Các hợp chất như allicin và quercetin trong hành lá tác dụng giảm huyết áp, hạ cholesterol và cải thiện lưu thông máu, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Hỗ trợ tiêu hóa

Hành lá thúc đẩy sự phát triển của lợi khuẩn trong đường ruột, đồng thời cung cấp chất xơ giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, giảm đầy hơi và khó tiêu.

Thêm hành lá vào chế độ ăn uống hàng ngày rất tốt cho sức khoẻ

Giảm đường huyết

Bài viết trên website Đa khoa Medaltec có sự tham vấn y hoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, hợp chất lưu huỳnh trong hành lá có khả năng sản xuất Insulin và làm nó tăng lên nhờ đó mà ngăn ngừa được nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Cải thiện vóc dáng

Việc ăn hành lá thường xuyên không chỉ làm giảm sự tích tụ cholesterol xấu mà còn đốt cháy chất béo dư thừa bên trong cơ thể. Chính vì thế mà hành lá sẽ giúp bạn có được vóc dáng thon gọn.

Hỗ trợ thị lực

Carotenoid và vitamin A trong hành lá có tác dụng ngăn ngừa nguy cơ mất thị lực, giúp cho đôi mắt luôn giữ được độ tinh anh vốn có.

Phòng ngừa cúm và cảm lạnh

Đặc tính kháng virus và kháng khuẩn của hành lá khiến cho nó trở thành dược liệu tuyệt vời trong việc chống lại tác nhân gây ra bệnh cảm lạnh và cúm. Không những thế, loài cây gia vị này còn làm giảm chất nhờn dư thừa trên da rất tốt.

Tăng cường sức khỏe xương

Hành lá cung cấp lượng vitamin K và canxi dồi dào, hai dưỡng chất quan trọng giúp xương chắc khỏe, phòng ngừa loãng xương nếu được bổ sung thường xuyên.

Giảm tình trạng chuột rút

Nhờ chứa kali và magie, hành lá giúp cơ bắp thư giãn, giảm tình trạng chuột rút và đau cơ, đặc biệt hữu ích cho người thường xuyên vận động.