Thần đồng võ thuật 5 tuổi là hậu duệ của Hoàng Phi Hồng khổ luyện đến bật khóc

Cô bé Hoàng Tử Quân (đến từ Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc) khiến cư dân mạng nước này kinh ngạc với những video biểu diễn Hồng Gia Quyền – bộ môn võ thuật đặc trưng của vùng Hoa Nam. Môn võ này nổi tiếng với các bộ pháp thấp và vững chãi, những đòn tay mạnh mẽ cùng kỹ thuật, thủ pháp linh hoạt.

Nhiều tư thế kinh điển của bộ môn này được đặt tên theo các loài động vật như hổ, rắn và sếu (hổ hình, xà hình, hạc hình). Một trong những võ sư lừng lẫy nhất của môn phái này chính là bậc thầy võ thuật kiêm thầy thuốc huyền thoại Hoàng Phi Hồng.

Cha của bé, ông Hoàng Văn Thành là người kế thừa của chi phái Hồng Gia Quyền vùng Nam Mậu Danh, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Hồng Gia Quyền tại địa phương. Ông Thành cho biết con gái mình bắt đầu học võ từ năm 3 tuổi. Cô bé nảy sinh niềm đam mê với võ thuật khi thường xuyên theo cha đến các buổi tập luyện.

Hoàng Tử Quân thành thạo Hồng Gia Quyền từ khi mới 5 tuổi.

Hiện tại, cô bé 5 tuổi này tập luyện hơn 2 giờ mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Năm, và hơn 6 giờ mỗi ngày vào cuối tuần. Trong một video được cha đăng tải vào ngày 25/3, Tử Quân luyện đứng tấn đến mức bật khóc nhưng vẫn kiên trì giữ vững tư thế.

Người cha chia sẻ rằng cô bé không phải là đứa trẻ có năng khiếu thiên bẩm, nhưng lại có sự kiên trì mà những đồng bạn cùng trang lứa thường không có được. Ông thậm chí còn thừa nhận rằng ý chí của con gái vượt xa mình.

Đôi khi, Tử Quân gặp chấn thương khi thực hiện những động tác khó, nhưng chính em lại an ủi cha rằng mình không sao. Vợ ông Hoàng Văn Thành đôi khi cảm thấy con gái đang làm việc quá sức và cố gắng ngăn cản việc tập luyện, nhưng vô ích.

"Con bé nói rằng muốn cùng cha đưa võ phái Hồng Gia Quyền tiến xa hơn nữa", ông Thành kể lại.

Trên sân khấu, cô bé dường như biến thành người khác hoàn toàn, một võ sư thực thụ với những tiếng hét đầy uy lực và ánh mắt kiên định. Trên tài khoản mạng xã hội với hơn 550.000 người theo dõi, ông Thành thường đăng tải hình ảnh con gái luyện tập hay tham gia các buổi biểu diễn và thi đấu. Cô bé đã tinh thông "Hạc hình quyền" và có thể biểu diễn mượt mà với một thanh đại đao còn cao hơn cả người mình.

Ông Hoàng Văn Thành cho biết sẽ đưa con gái tham gia Giải đấu Tinh hoa Võ thuật Quảng Đông vào tháng 5 tới. Một cư dân mạng bình luận: "Cô bé thật ngầu. Chỉ trong một thập kỷ tới, em chắc chắn sẽ trở thành một đại sư võ thuật".

Một người khác chia sẻ: "Ước gì tôi đã tập võ khi còn trẻ. Tôi thực sự ngưỡng mộ những lợi ích mà võ thuật mang lại cho cả thân và tâm, cũng như tính kỷ luật và sự quyết tâm mà nó rèn giũa".