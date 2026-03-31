Cô bé 13 tuổi giành cú đúp huy chương vàng tại giải tranh biện tiếng Anh

Giải đấu tranh biện tiếng Anh Vietnamese Scholars Debating Championship 2026 (VSDC 2026) khu vực miền Bắc thu hút gần 700 thí sinh tham gia. Năm nay, giải quy tụ 128 đội thi, trong đó 54 đội bảng Tiểu học và 74 đội bảng THCS, tạo nên một sân chơi học thuật sôi động, giàu tính cạnh tranh.

Lê Đỗ Quyên - gương mặt quen thuộc của truyền hình với nhiều vai trò: MC nhí, ca sĩ nhí, dancer; từng là thí sinh VSDC 2025 với 2 Huy chương vàng, năm nay trở lại với vai trò thí sinh và đặc biệt là MC chính dẫn vòng tranh biện khu vực miền Bắc.

Trong suốt một ngày thi đấu, cô bé 13 tuổi không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ dẫn dắt chương trình mà còn trực tiếp bước vào các vòng tranh biện căng thẳng. Dù thiếu thời gian tập luyện và phải đối đầu với nhiều đối thủ dày dạn kinh nghiệm quốc tế, đội J69 của Đỗ Quyên vẫn thi đấu ấn tượng và giành Huy chương vàng đồng đội. Cá nhân cô bé cũng xuất sắc mang về thêm một Huy chương vàng, khẳng định năng lực và bản lĩnh trên sân chơi học thuật.

Chia sẻ sau cuộc thi, Đỗ Quyên cho biết bản thân có một ngày hết mình khi đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc. Thành tích đạt được là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực và tinh thần đồng đội, đặc biệt khi cả nhóm chỉ vừa mới kết nối nhưng đã nhanh chóng phối hợp ăn ý.

Không chỉ nổi bật ở khả năng tranh biện, Đỗ Quyên còn sở hữu bảng thành tích học tập và năng khiếu đáng nể. Cô bé từng giành Cúp vàng tại Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hong Kong 2024, Á quân MC nhí toàn quốc 2023, đồng thời ghi dấu ấn qua các tiết mục biểu diễn trên sóng truyền hình.

Trong học tập, Quyên liên tiếp 4 năm đạt giải vàng quốc gia cuộc thi tiếng Anh ASMO, cùng nhiều giải thưởng ở các sân chơi Toán và tiếng Anh trong nước và quốc tế như Violympic, IKLC, TIMO hay SEAMO.

Vietnamese Scholars Debating Championship là giải đấu do E-Home Institute tổ chức, mô phỏng theo thể thức của World Scholar’s Cup, hướng tới việc xây dựng môi trường tranh biện chuyên nghiệp cho học sinh. Thông qua các vòng thi, thí sinh được rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng lập luận và khả năng sử dụng tiếng Anh trong bối cảnh thực tế.