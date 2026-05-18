Quảng cáo 'thuốc dự phòng HIV' sai sự thật, nhân viên y tế bị phạt 35 triệu đồng

Công an TP.HCM thông tin vừa phối hợp cùng Sở Y tế TP.HCM xử lý một nhân viên y tế vì đăng tải hình ảnh, nội dung quảng cáo thuốc dự phòng HIV chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam sau khi chỉnh sửa từ nguồn trên mạng.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện thông tin quảng cáo liên quan sản phẩm thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV mang nhãn hiệu YEZTUGO của Công ty Gilead Science Inc (trụ sở đặt tại Hoa Kỳ) với các nội dung như “PrEP tiêm”, “vaccine HIV”, “thuốc về trong tháng 8”, “2,5 triệu đồng/mũi”…

Loại thuốc trên chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, không phải do Công ty Gilead Science Inc sản xuất hoặc ủy quyền sản xuất, nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam. Thông tin này đã gây chú ý và hoang mang trong dư luận.

Hình ảnh hộp thuốc được T.T.H tạo, cắt, ghép trên ứng dụng Word. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Qua xác minh, Công an Thành phố và Sở Y tế Thành phố xác định người đăng tải các thông tin trên là T.T.H., hiện công tác tại một bệnh viện trên địa bàn TP.HCM.

Khi biết sản phẩm YEZTUGO được Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt lưu hành và thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận, T.T.H đã thu thập thông tin về hoạt chất, công dụng, hàm lượng, đường dùng cùng hình ảnh hộp thuốc từ các website nước ngoài rồi chỉnh sửa, ghép ảnh để tạo thành hình ảnh sản phẩm như đang lưu hành thực tế.

Sau đó, người này đăng tải lên tài khoản mạng xã hội cá nhân với các nội dung gây chú ý nhằm tăng tương tác và thu hút người theo dõi.

Thực tế, T.T.H không có hoạt động sản xuất, mua, bán thuốc, tuy nhiên các thông tin do đương sự đăng tải đã gây hoang mang, tạo dư luận xấu liên quan việc “thuốc giả” đang được mua, bán trên thị trường.

Ngoài ra, chưa ghi nhận trường hợp người dân mua, sử dụng sản phẩm hoặc bị ảnh hưởng sức khỏe như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Sau quá trình làm việc với cơ quan chức năng, T.T.H đã nhận thức được các hành vi của bản thân là vi phạm và cam kết không tiếp tục tái diễn, chấm dứt các hành vi, gỡ bỏ các bài viết liên quan.

Căn cứ hành vi vi phạm trên, Công an Thành phố đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Sở Y tế Thành phố để xử phạt theo quy định.

Ngày 11/5, Sở Y tế Thành phố đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đương sự T.T.H về hành vi “Quảng cáo thuốc chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành hoặc giấy đăng ký lưu hành hết hiệu lực” với số tiền 35 triệu đồng.

Các cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các thông tin quảng cáo thuốc, vaccine hoặc dịch vụ điều trị bệnh lan truyền trên mạng xã hội, đặc biệt từ các tài khoản không rõ danh tính hoặc tự xưng nhân viên y tế.

Người dân chỉ nên sử dụng thuốc và dịch vụ y tế tại các cơ sở được cấp phép, theo hướng dẫn và chỉ định của bác sĩ nhằm tránh nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Bên cạnh đó, khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc hoặc các hành vi quảng cáo sai sự thật, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được kiểm tra, xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý người dân cần nâng cao ý thức khi tiếp cận thông tin trên không gian mạng, tránh chia sẻ hoặc bình luận theo hướng suy diễn, chưa kiểm chứng, gây hoang mang dư luận hoặc ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân khi chưa có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.