Tạm giữ kẻ bóp cổ, đánh tới tấp người đàn ông trên đường ở Thanh Hoá

Liên quan vụ người đàn ông bị bóp cổ, đánh tới tấp ngay giữa đường, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, căn cứ tài liệu xác minh nhận thấy có dấu hiệu “Gây rối trật tự công cộng” theo Khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự, ngày 10/4, Công an xã Nga Sơn (Thanh Hoá) khởi tố vụ án, tạm giữ với Mai Xuân Anh (SN 1990, trú tại xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hoá) để điều tra, xử lý theo quy định.

Mai Xuân Anh bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Theo Công an xã Nga Sơn, ngày 07/4, đơn vị tiếp nhận đơn trình báo của anh N.V.T (trú xã Nga Thắng, tỉnh Thanh Hoá) về việc bị hành hung tại khu vực cầu Kênh thuộc thôn Hưng Long (xã Nga Sơn).

Theo kết quả xác minh, khoảng 13h30 ngày 07/4, do mâu thuẫn trong việc giới thiệu khách đi xe taxi, anh T và Mai Xuân Anh nhắn tin qua lại, chửi bới, thách thức và hẹn gặp nhau để giải quyết.

Khoảng 14h00, hai người gặp nhau tại khu vực cầu Kênh (thôn Hưng Long), lúc này Mai Xuân Anh dùng tay đấm vào mặt, bóp cổ và ghì đầu anh T xuống nắp capo ô tô khiến anh T bị thương tích, phải điều trị tại cơ sở y tế.

Vụ việc xảy ra tại khu vực trung tâm, gây mất an ninh trật tự; clip ghi lại sự việc sau đó bị phát tán trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt tương tác, gây dư luận xấu.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông bị một đối tượng từ ô tô bước xuống túm áo, bóp cổ, đánh tới tấp vào người. Sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 7/4 tại quốc lộ 10, đoạn qua trung tâm xã Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông bị bóp cổ, đánh tới tấp ngay giữa đường ở Thanh Hoá thu hút nhiều lượt tương tác, gây dư luận xấu.

Qua nội dung clip ghi lại, thời điểm trên, một người đàn ông mặc áo trắng bị tài xế mặc áo đen đi cùng một số người khác bước xuống từ ô tô con, liên tục dùng tay bóp cổ, túm áo và đấm vào mặt. Một lúc sau, người này tiếp tục bị 1 người phụ nữ đi xe máy tới chửi bới và dùng dép ném vào người.

Ngay sau khi đoạn clip chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành động hung hãn, coi thường phát luật của người đàn ông trên.