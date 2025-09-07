Đóng

Tái hiện 80 năm VOV Hành trình khát vọng qua tranh cát

80 năm trước, chỉ 5 ngày sau khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, Đài Phát thanh Quốc gia đã chính thức ra đời (7/9/1945)

VOV
