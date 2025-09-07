+
++
Tái hiện 80 năm VOV Hành trình khát vọng qua tranh cát
(VTC News) -
80 năm trước, chỉ 5 ngày sau khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, Đài Phát thanh Quốc gia đã chính thức ra đời (7/9/1945)
Tin mới
Tái hiện 80 năm VOV Hành trình khát vọng qua tranh cát
21:20 07/09/2025
Công an xác minh vụ chủ cơ sở nha khoa ở TP.HCM dùng gậy sắt tấn công khách hàng
21:17 07/09/2025
Tin nhanh 24h
Hà Nội: Loại trừ khả năng có người phóng hoả bãi xe gầm cầu Vĩnh Tuy
20:52 07/09/2025
Bản tin 113
Cảnh tượng trái ngược của các bãi xe dưới gầm cầu cạn ở Hà Nội
20:47 07/09/2025
Tin nóng
Xin nghỉ vì chấn thương, Quang Hải bất ngờ thành đối thủ của tuyển Việt Nam
20:30 07/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Nga phủ nhận tấn công tòa nhà chính phủ Ukraine
20:29 07/09/2025
Thời sự quốc tế
Đội tuyển Việt Nam đánh bại CLB Công an Hà Nội
19:38 07/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Lời khai kẻ sát hại cô gái rồi phi tang dưới kênh nước ở Tây Ninh
19:25 07/09/2025
Bản tin 113
Phá đường dây bán vũ khí qua mạng, thu giữ gần 700 dao, gậy, súng điện
19:04 07/09/2025
Bản tin 113
Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 8/9/2025 - XSHCM 8/9
18:55 07/09/2025
Xổ số miền Nam
Lịch cúp điện hôm nay ngày 08/09/2025 tại Lâm Đồng
18:45 07/09/2025
Cần biết
Kết quả xổ số Huế hôm nay 8/9/2025 - XSTTH 8/9
18:41 07/09/2025
Xổ số miền Trung
Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 8/9/2025 - XSDT 8/9
18:40 07/09/2025
Xổ số miền Nam
Tai nạn liên hoàn 5 ô tô trên cao tốc Cao Bồ – Mai Sơn
18:24 07/09/2025
Tin nóng
'Mưa đỏ' vượt 'Mai', thành phim Việt ăn khách nhất lịch sử phòng vé
18:21 07/09/2025
Phim
Công an TP.HCM truy xét người đàn ông đập kính, tấn công tài xế xe tải
18:18 07/09/2025
Bản tin 113
VPBank CommCredit: Đồng hành xây dựng nền móng kinh doanh bền vững
18:13 07/09/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Lấy lời khai kẻ sát hại cô gái rồi phi tang dưới kênh nước ở Tây Ninh
18:05 07/09/2025
Bản tin 113
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 8/9: Song Tử bình yên, Bọ Cạp cần cẩn thận
17:51 07/09/2025
Lịch vạn niên
Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 8/9/2025 - XSPY 8/9
17:48 07/09/2025
Xổ số miền Trung
Bão số 7 Tapah mạnh thêm, tuần tới miền Bắc mưa xối xả kéo dài 3 ngày
17:47 07/09/2025
Thời tiết
Lịch âm 8/9 - Âm lịch hôm nay 8/9 chính xác nhất - lịch vạn niên 8/9/2025
17:47 07/09/2025
Lịch vạn niên
Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 8/9/2025 - XSCM 8/9
17:39 07/09/2025
Xổ số miền Nam
Công an TP.HCM bắt khẩn cấp kẻ hành hung người đi đường
17:31 07/09/2025
Bản tin 113
Thanh niên chạy xe máy dùng điện thoại ở Hà Nội, bị Cục trưởng CSGT ghi hình
17:15 07/09/2025
Tin nhanh 24h
Theo chân thợ lặn tự do khám phá thế giới đại dương huyền ảo tại Gia Lai
17:08 07/09/2025
Đời sống
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 8/9/2025: Mão bận rộn, Thìn thành công
17:00 07/09/2025
Lịch vạn niên
Chứng khoán tuần tới: Giai đoạn điều chỉnh sau khi đạt đỉnh lịch sử
16:54 07/09/2025
Tài chính
Nhạc hiệu này trở thành phần ký ức không thể thiếu của nhiều thính giả VOV
16:20 07/09/2025
Ca Nhạc
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 8/9 và rạng sáng 9/9
16:07 07/09/2025
Cần biết