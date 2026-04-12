Sinlaku sắp mạnh thành siêu bão đầu mùa, cường độ có thể đạt cấp 16-17

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, sau hai ngày mạnh lên thành bão, đến 13h ngày 12/4, bão Sinlaku cường độ đạt cấp 15 (xấp xỉ cấp siêu bão), giật trên cấp 17.

Đây là cơn bão thứ 4 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, có vị trí ở vào khoảng 10.3N 150.7E, hiện vẫn còn cách Philippines gần 3.000km.

"Theo phân tích từ số liệu vệ tinh, bão Sinlaku đang trong quá trình tăng cường độ nhanh, mắt bão rõ nét, vùng mây đối lưu phát triển mạnh và hoàn lưu đối xứng.

Các điều kiện môi trường trên vùng biển thuận lợi như nhiệt độ mặt nước biển cao, thông lượng nhiệt từ đại dương dồi dào, độ đứt gió tầng cao yếu, tạo điều kiện để bão tiếp tục mạnh lên nhanh trong 24 giờ tới", Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định.

Ảnh chụp vệ tinh bão Sinlaku, khả năng mạnh thành siêu bão. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Sinlaku sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h, khả năng mạnh lên thành siêu bão. Đây sẽ là siêu bão đầu tiên hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão lũ năm nay, và là một trong số rất ít cơn siêu bão xuất hiện ngay trong tháng 4.

Cơ quan khí tượng cho biết thêm, cường độ của siêu bão Sinlaku mạnh nhất vào khoảng cấp 16-17, giật trên cấp 17.

Sau khi mạnh lên thành siêu bão, siêu bão Sinlaku sẽ đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, sau đó nhiều khả năng tiếp tục đổi hướng một lần nữa thành hướng Bắc Đông Bắc vào khoảng ngày 16-17/4 và di chuyển tới vùng biển phía Đông của Nhật Bản, cường độ sẽ giảm cấp dần.

"Hiện tại, các dự báo bão đều cho thấy, bão sẽ không có khả năng đi vào khu vực Biển Đông. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão đầu mùa này", cơ quan khí tượng thông tin.

Ngoài ra, dự báo về thời tiết cả nước trong vòng 30 ngày tới (từ nay đến 10/5), cơ quan khí tượng cho hay, trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới (trung bình nhiều năm trên khu vực Biển Đông là 0,3 cơn và không đổ bộ vào đất liền Việt Nam).

Cũng trong thời kỳ này, không khí lạnh hoạt động yếu và nén rãnh áp thấp ở phía Nam Trung Quốc, có thể gây ra những đợt mưa dông kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh nguy hiểm ở khu vực Bắc Bộ.

Trên hầu khắp cả nước nguy cơ xảy ra một số đợt mưa diện rộng, trong đó mưa tập trung nhiều hơn ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Cũng trong 1 tháng này, nắng nóng xu hướng gia tăng trên hầu khắp cả nước. Số ngày nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung ở Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế.