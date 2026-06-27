Siêu máy tính dự đoán Colombia vs Bồ Đào Nha, bảng K World Cup 2026

(VTC News) -

Colombia thắng 2 trận đầu bảng K World Cup 2026 và chỉ cần hòa để giữ ngôi đầu. Bồ Đào Nha mới có 4 điểm và phải thắng ở trận này để chiếm vị trí đầu bảng. Cả 2 đội đều chắc suất đi tiếp nên cuộc đối đầu này chỉ mang tính chất xác định đối thủ và nhánh đấu ở vòng trong. Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Colombia vs Bồ Đào Nha diễn ra lúc 6h30 ngày 28/6 tại Miami Stadium.

Siêu máy tính dự đoán Colombia vs Bồ Đào Nha ra sao?

Thuật toán dự đoán của Opta nhận định Bồ Đào Nha đứng đầu bảng K trong 51,6% số kịch bản mô phỏng trận đấu dựa trên dữ liệu. Xác suất Colombia thắng trận này ở mức 23,9%, còn kết quả hòa đạt 25,2%. Với Colombia, một trận hòa là đủ để giữ vị trí số một.

Sports Mole cũng đặt Bồ Đào Nha cao hơn: 48,9% khả năng thắng, Colombia 28% và hòa 23,1%. Tỷ số 1-2 có xác suất cao nhất trong nhóm chiến thắng của Bồ Đào Nha, đạt 9,39%. Kịch bản hòa 1-1 ở mức 10,47%, còn chiến thắng 2-1 của Colombia là 6,83%.

Ronaldo vẫn đóng vai trò quan trọng trong các pha tấn công của Bồ Đào Nha. (Ảnh: Reuters)

Các chỉ báo bàn thắng đáng chú ý hơn so với nhiều trận lượt cuối khác. Sports Mole đánh giá khả năng hai đội cùng ghi bàn là 60,7%. Mốc trên 2,5 bàn đạt 59,85%, trong khi mốc dưới 2,5 bàn là 40,15%. Bồ Đào Nha có 51,5% khả năng ghi từ 2 bàn trở lên; Colombia có 66,13% khả năng ghi dưới 2 bàn.

Bồ Đào Nha chiếm ưu thế

Bồ Đào Nha có động lực rõ ràng:Họ phải thắng để chiếm ngôi đầu, qua đó tránh nhánh đấu có nguy cơ gặp Tây Ban Nha ở vòng 1/8. Đội bóng của HLV Roberto Martinez vừa đánh bại Uzbekistan 5-0 để lấy lại sự tự tin sau khởi đầu bế tắc trong trận hòa 1-1 với CHDC Congo.

Cristiano Ronaldo ghi 2 bàn và nâng tổng số pha lập công tại World Cup lên 10, nhiều nhất lịch sử đội tuyển Bồ Đào Nha. Ronaldo cũng là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau. Theo Opta, sau 2 lượt đầu, chỉ Erling Haaland và Jonathan David có chỉ số bàn kỳ vọng từ bóng sống (không tính phạt đền) cao hơn Ronaldo.

Siêu sao 41 tuổi vẫn đóng vai trò đầu ra bàn thắng chủ lực trên hàng công, theo xác nhận của huấn luyện viên Roberto Martinez cũng như thực tế lối chơi của đội bóng. Tuy nhiên, sự hiệu quả của anh phụ thuộc vào các vị trí khác, như Bruno Fernandes. Theo thống kê của Opta, sau 2 lượt, chỉ Rodri có nhiều đường chuyền xuyên tuyến hơn tiền vệ sáng tạo của Bồ Đào Nha.

Colombia có thể tạo bất ngờ

Colombia toàn thắng 2 trận đầu, ghi 3 bàn vào lưới Uzbekistan rồi thắng CHDC Congo 1-0. Cục diện hiện tại có lợi cho đội bóng của Nam Mỹ, giúp họ có thể thoải mái tính toán ở trận gặp Bồ Đào Nha khi chỉ cần hòa để giữ ngôi đầu.

Khả năng Colombia có điểm không hề thấp. (Ảnh: Reuters)

Daniel Munoz là điểm nhấn bất ngờ. Hậu vệ này ghi bàn trước Uzbekistan và lập công quyết định trước CHDC Congo. James Rodriguez tạo 5 cơ hội ở trận gần nhất, cho thấy anh vẫn sở hữu những phẩm chất ngôi sao. Trong khi đó, Luis Diaz luôn là ngòi nổ quan trọng.

Colombia sẽ tìm cách đưa James vào khu vực giữa các tuyến và tạo thế một đối một cho Luis Diaz ở biên trái. Khi đối thủ tập trung vào những pha quấy phá của Diaz, khoảng trống bên đối diện sẽ lộ ra cho Munoz băng lên bất ngờ.

Dự đoán Colombia vs Bồ Đào Nha

Dự đoán Colombia - Bồ Đào Nha: Đội nào thắng?

Đây là trận đấu khó cho Bồ Đào Nha trước một Colombia chắc chắn. Ronaldo và Diaz là 2 ngòi nổ chủ lực của 2 đội, nhưng bàn thắng có thể đến từ những vị trí khác.

Các mô hình dự đoán kết quả trận đấu nhìn chung nghiêng về Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa 2 đội không cao. Xác suất Colombia có điểm trong các kịch bản mô phỏng bằng dữ liệu lên tới hơn 50%.

Khả năng hai đội cùng ghi bàn ở mức 60,7% và mốc trên 2,5 bàn đạt 59,85%. Như vậy, đây có thể là trận đấu nhiều tình huống tấn công do phong cách trực diện của Colombia và dàn cầu thủ tấn công của Bồ Đào Nha.

Nếu Bồ Đào Nha mở tỷ số, trận đấu có thể chuyển sang nhịp nhanh vì Colombia phải bảo vệ ngôi đầu. Nếu Colombia ghi bàn trước, áp lực sẽ dồn mạnh hơn lên Ronaldo và Fernandes.

Dự đoán tỷ số: Colombia 1-1 Bồ Đào Nha.