Sau 3 phiên, giá cổ phiếu LPB thuộc sở hữu của ông Phạm Nhật Vượng tăng 994 tỷ

(VTC News) -

Chốt phiên giao dịch hôm nay (25/6), sức nóng của cổ phiếu LPB vẫn chưa hạ nhiệt khi dừng ở mức 56.000 đồng/cp. Đây là phiên tăng thứ ba liên tiếp kể từ khi ông Phạm Nhật Vượng sở hữu gần 5% vốn LPBank.

Đáng chú ý, có thời điểm cổ phiếu này đã đạt tới 58.500 đồng/cp.

Ở mức giá đóng cửa 56.000 đồng/cp, 146,2 triệu cổ phiếu LPB thuộc sở hữu của ông Phạm Nhật Vượng tăng 994 tỷ đồng, lên 8.187 tỷ đồng.

Giá trị cổ phiếu LPB thuộc sở hữu của ông Phạm Nhật Vượng tăng 994 tỷ đồng.

Trước đó, giữa phiên 23/6, lượng giao dịch thỏa thuận đột biến cổ phiếu LPB của LPBank đã diễn ra. Và rất nhanh chóng, LPBank công bố danh sách các cổ đông sở hữu 1% cổ phần của nhà băng này. Trong đó có tên ông Phạm Nhật Vượng chính thức sở hữu 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,894% vốn LPBank. Số tiền được sử dụng mua cổ phần tại LPB là tiền cá nhân của ông Vượng.

Ngay lập tức trong phiên 23/6, LPB tăng trần lên 52.600 đồng/CP với dư mua trần hơn 3,6 triệu đơn vị.

Bước sang phiên 24/6, dù không duy trì được sắc tím nhưng LPB vẫn chốt phiên ở mức 55.500 đồng/CP sau khi tăng 5,51%. Đóng cửa hôm nay, giá trị LPB ở mức 56.000 đồng/CP.

Mặc dù giá trị cổ phiếu LPB của ông Phạm Nhật Vượng vẫn gia tăng đều đặn nhưng tổng tài sản của vị tỷ phú giàu nhất Việt Nam lại đang giảm nhanh trong hôm nay.

Theo thống kê của Tạp chí Forbes, trong ngày 25/6, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã giảm 588 triệu USD (tương đương 15.500 tỷ đồng) xuống 34,7 tỷ USD (916.080 tỷ đồng). Dù vậy, ông Vượng vẫn đứng ở vị trí giàu thứ 62 trên thế giới.

Forbes không lý giải vì sao tài sản của ông Phạm Nhật Vượng giảm sâu hôm nay. Tuy nhiên, không khó để tìm nguyên nhân, đó là cổ phiếu VIC và VHM cùng suy giảm. Chốt phiên 25/6, cổ phiếu VIC dừng ở mức 225.000 đồng/cp sau khi giảm 5.500 đồng/cp, tương ứng 2,39%.

Trước đó, trong phiên hôm qua, VIC và LPB cùng nhau “leo” lên đỉnh lịch sử. Tuy nhiên, hôm nay, chỉ LPB duy trì được điều này.

Trong khi đó, cổ phiếu VHM giảm 3.100 đồng/CP, tương đương 1,94% xuống 156.500 đồng/CP.