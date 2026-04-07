Sai lầm khi chọn gạch lát nền vừa tốn công vừa mất an toàn

Chọn gạch lát nền tưởng chừng là công đoạn đơn giản trong xây dựng và hoàn thiện nhà ở, nhưng trên thực tế lại tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu gia chủ thiếu kinh nghiệm. Không ít trường hợp phải đập bỏ, thay mới sau thời gian ngắn sử dụng, thậm chí gây mất an toàn trong sinh hoạt.

Dưới đây là những sai lầm phổ biến cần tránh để không rơi vào tình trạng “tiền mất, tật mang”.

Chọn gạch chỉ dựa vào yếu tố thẩm mỹ

Một trong những sai lầm phổ biến khi chọn gạch lát nền là chỉ quan tâm đến màu sắc, hoa văn mà bỏ qua các yếu tố kỹ thuật. Nhiều gia chủ bị thu hút bởi các mẫu gạch bóng, vân đẹp, nhưng không phù hợp với không gian sử dụng.

Chẳng hạn, gạch bóng kính tuy sang trọng nhưng dễ trơn trượt khi dính nước, đặc biệt nguy hiểm ở khu vực như nhà tắm, bếp hoặc sân ngoài trời. Việc lựa chọn sai có thể dẫn đến nguy cơ té ngã, nhất là với người già và trẻ nhỏ.

Bỏ qua yếu tố chống trơn trượt

Độ chống trơn là tiêu chí quan trọng nhưng thường bị bỏ qua khi chọn gạch lát nền. Gạch có độ ma sát thấp sẽ trở nên nguy hiểm khi gặp nước hoặc dầu mỡ.

Gạch lát nền cần có độ ma sát để đảm bảo an toàn. (Ảnh: Gạch Luxcasa)

Nhiều gia đình sau khi hoàn thiện mới nhận ra nền nhà quá trơn, buộc phải xử lý bằng các giải pháp tạm thời như dán chống trượt hoặc thay mới, gây tốn kém và bất tiện.

Chọn sai kích thước gạch

Gạch kích thước lớn đang là xu hướng, nhưng không phải không gian nào cũng phù hợp. Với những căn phòng nhỏ, việc sử dụng gạch khổ lớn có thể khiến không gian mất cân đối, lộ nhiều điểm cắt ghép, làm giảm tính thẩm mỹ.

Ngược lại, gạch quá nhỏ trong không gian rộng lại tạo cảm giác rối mắt, nhiều đường ron, khó vệ sinh và dễ bám bẩn.

Không quan tâm đến khả năng chịu lực và độ bền

Mỗi khu vực trong nhà có yêu cầu khác nhau về độ chịu lực. Ví dụ, gara hoặc sân cần loại gạch có độ cứng cao, chịu tải tốt; trong khi phòng ngủ có thể dùng loại nhẹ hơn.

Nếu sử dụng sai loại gạch, nền nhà có thể nhanh chóng xuống cấp, nứt vỡ, ảnh hưởng đến kết cấu và an toàn.

Sử dụng một màu gạch

Việc sử dụng duy nhất một loại gạch cho toàn bộ ngôi nhà có thể khiến không gian trở nên nặng nề và thiếu điểm nhấn. Từ phòng khách, phòng ngủ đến khu vực bếp đều mang cùng một tông màu và kiểu gạch sẽ mang đến cảm giác lạnh lẽo, đơn điệu và thiếu sức sống.

Do đó, nên linh hoạt trong việc lựa chọn và phối hợp các mẫu gạch ốp lát để tạo sự phân tách không gian hợp lý, đồng thời tăng tính thẩm mỹ cho tổng thể ngôi nhà.

Bỏ qua điều kiện môi trường sử dụng

Khí hậu nóng ẩm như ở Việt Nam ảnh hưởng lớn đến độ bền của gạch. Những khu vực thường xuyên ẩm ướt cần loại gạch có khả năng chống thấm tốt. Nếu chọn sai, gạch có thể bị ố màu, rêu mốc hoặc bong tróc lớp bề mặt, làm giảm tuổi thọ công trình và ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình.

Bỏ qua chất lượng và nguồn gốc sản phẩm

Vì muốn tiết kiệm chi phí, nhiều gia chủ chọn gạch giá rẻ, không rõ nguồn gốc. Điều này dẫn đến nhiều rủi ro như gạch dễ nứt vỡ, cong vênh hoặc phai màu sau thời gian ngắn sử dụng. Đặc biệt, gạch kém chất lượng có thể không chịu được tải trọng, dẫn đến hư hỏng nền nhà, gây nguy hiểm khi di chuyển.