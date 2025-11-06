Đóng

Rùng mình sóng biển gần chục mét ở Gia Lai, Đắk Lắk trước khi bão Kalmaegi đổ bộ

Bão Kalmaegi chưađổ bộ vào đất liền nhưng ảnh hưởng của cơn bão khiến mưa to gió lớn, sóng dâng cao gần 10m tại các khu vực ven biển Gia Lai, Đắk Lắk.

Siêu bão số 13 (Kalmaegi) mạnh cấp 14, giật cấp 17 - cấp đặc biệt nguy hiểm - sẽ đổ bộ vào Gia Lai chiều tối nay. Cơn bão chỉ còn cách đất liền khoảng 120 km nhưng sức gió đã mạnh lên khủng khiếp kéo theo lượng mưa như trút, khiến sóng dâng cao tại các khu ven biển Gia Lai, Đắk Lắk.

Xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai)  cách đất liền hơn 20 km, sóng biển đã lên cao từ 5 - 7m, nước biển đã ngập vào trụ sở của UBND xã.

Vùng biển xã đảo Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) sóng biển đã dâng cao gần 10m.

Tại xã đảo Nhơn Hải ( (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), sóng biển liên tục dập vào bờ kè tạo thành những cột nước trắng xóa.

Ghi nhận tại đường Hà Thanh, đầm Thị Nại (phường Quy Nhơn, Gia Lai)

Một số hộ dân trên địa bàn phường Quy Nhơn thuê thùng conteiner để che chắn nhà cửa, nhằm bảo vệ tài  sản và bảo đảm an toàn tính mạng.

Hiện UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu mọi người dân ở khu vực phía Đông tỉnh (khu vực Bình Định cũ) không ra đường từ 15h30, cấm các phương tiện di chuyển trên đường từ lúc 17h hôm nay.

Tại thôn Phước Hậu, phường Xuân Đài (tỉnh Đắk Lắ k) sóng biển 'uy hiếp' nhà dân.

Khu vực đảo Cù Lao Mái Nhà (xã Ô Loan) sóng biển dâng cao từ 4-6m.

Tại phường Hòa Hiệp (tỉnh Đắk Lắk) sóng biển cao gần 10m uy hiếp nhà dân. Hiện UBND tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc sơ tán người dân đến nơi an toàn trước 15h cùng ngày.

Tại nhiều khu vực ven biển, cửa sông, đồi dốc được xác định có nguy cơ cao bị ảnh hưởng trực tiếp khi bão Kalmaegi đổ bộ. Dù chính quyền đã liên tục vận động, tuyên truyền, vẫn còn một số hộ dân cố tình ở lại để trông coi tài sản, chằng chống lồng bè, nhà cửa.

