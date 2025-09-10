Đóng

Rùng mình lò sản xuất bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả

(VTC News) -

Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên triệt xoá một cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng nghìn bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo.

Nguyễn Ngọc
