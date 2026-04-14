Rủi ro nào chờ dàn tàu chiến Mỹ đang lao vào eo biển Hormuz?

Quân đội Mỹ khởi động nhiệm vụ dọn thủy lôi do Iran thả tại eo biển Hormuz. Hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đi qua eo biển chiến lược này vào cuối tuần và hoạt động tại Vịnh Ba Tư. Quân đội cho biết đây là “một phần của nhiệm vụ rộng lớn hơn” nhằm làm sạch tuyến đường khỏi các thủy lôi do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) triển khai.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Frank E. Petersen Jr. (DDG 121) di chuyển trên Biển Ả Rập trong Chiến dịch Epic Fury, ngày 18/3/2026. Đây là một trong hai tàu khu trục được cho là đã đi qua eo biển Hormuz vào cuối tuần qua.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đơn vị phụ trách các hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông, cho biết lực lượng của họ mới chỉ bắt đầu “tạo điều kiện cho việc rà phá thủy lôi”. Hiện chưa rõ vai trò cụ thể của các tàu khu trục – vốn không được thiết kế để phát hiện hay xử lý thủy lôi – trong hoạt động cuối tuần qua.

Tàu khu trục là tàu đa nhiệm, được thiết kế cho các nhiệm vụ tác chiến hải quân cường độ cao. Đối với nhiệm vụ rà phá thủy lôi, Hải quân Mỹ có một lực lượng nhỏ các tàu chuyên dụng, như tàu tác chiến ven bờ lớp Independence và tàu săn thủy lôi lớp Avenger.

CENTCOM từ chối tiết lộ vị trí hiện tại của các tàu tác chiến ven bờ cũng như vai trò của các tàu khu trục trong chiến dịch rà phá thủy lôi.

Theo Bradley Martin – cựu thuyền trưởng tác chiến mặt nước của Hải quân Mỹ – các tàu khu trục có thể đóng vai trò hỗ trợ và bảo vệ trong khi các hệ thống không người lái tiến hành phát hiện và xử lý thủy lôi. Các tàu tác chiến ven bờ có thể sẽ tham gia sau đó.

Các tàu khu trục, với lượng lớn tên lửa phòng không, có thể đảm nhiệm vai trò phòng thủ trên không nếu Iran phóng tên lửa chống hạm vào lực lượng rà phá thủy lôi của Mỹ. Trong khi đó, các tàu tác chiến ven bờ nhỏ hơn không có mức độ vũ trang và bảo vệ tương tự.

Tuy nhiên, việc rà phá thủy lôi có thể chưa phải ưu tiên trước mắt. Thay vào đó, mục tiêu có thể là kiểm soát hoạt động vận tải cụ thể trong eo biển, theo nhận định của Martin – hiện là nhà nghiên cứu chính sách tại tổ chức RAND.

Vào thứ Hai, lệnh phong tỏa quân sự của Mỹ đối với các cảng của Iran chính thức có hiệu lực, chỉ vài ngày sau khi Washington và Tehran đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ngắn ngủi và mong manh.

CENTCOM cho biết lệnh phong tỏa – được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump và sau các cuộc đàm phán không đạt kết quả rõ ràng tại Pakistan – áp dụng với “tất cả các tàu ra vào các cảng của Iran”, bao gồm cả tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman.

Lệnh phong tỏa mới có thể làm suy giảm nguồn thu dầu mỏ quan trọng mà Iran phụ thuộc, từ đó gây thêm áp lực lên nền kinh tế nước này. Quân đội Mỹ khẳng định họ “sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải” đối với các tàu đi qua eo Hormuz nhưng không đến các cảng Iran.

Tổ chức UK Maritime Trade Operations thuộc Hải quân Hoàng gia Anh cho biết các tàu này vẫn “có thể gặp sự hiện diện quân sự, liên lạc chỉ đạo hoặc các thủ tục kiểm tra” trong quá trình di chuyển.

Các hoạt động rà phá thủy lôi và lệnh phong tỏa đánh dấu một thời điểm nguy hiểm mới trong cuộc xung đột, ngay cả khi Mỹ và Iran vẫn duy trì ngừng bắn.

Các quan chức Mỹ cho biết hơn 150 tàu Iran bị hư hại hoặc phá hủy trong chiến sự. Tuy nhiên, Tổng thống Trump nói rằng Iran vẫn còn nhiều tàu tấn công nhanh cỡ nhỏ, từng được sử dụng để quấy rối các tuyến vận tải ở Trung Đông.

Ông Trump cảnh báo sẽ phá hủy bất kỳ tàu nhỏ nào của Iran tiếp cận khu vực phong tỏa của Mỹ. Ngoài các tàu này và thủy lôi, kho tên lửa chống hạm của Iran cũng là mối lo ngại lớn đối với lực lượng Mỹ.

Archer Macy – cựu đô đốc Hải quân Mỹ – nhận định rằng các hoạt động này rất rủi ro, vì Iran có thể quyết định phóng tên lửa vào tàu chiến Mỹ “để thể hiện lập trường”. Ông cho rằng việc đơn phương đặt ra “lằn ranh hoạt động” sẽ tạo thêm nguy cơ mới.

Với thủy lôi dưới nước, lệnh phong tỏa đang diễn ra, và Iran vẫn sở hữu năng lực chống hạm, lực lượng hải quân Mỹ đang bước vào một tình huống đầy thách thức.