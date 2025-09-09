Royal Boulevard - phiên bản đương đại tái hiện đại lộ kinh doanh huyền thoại

(VTC News) -

Từ Champs-Élysées đến Orchard Road, những đại lộ kinh doanh huyền thoại đều tuân theo một “công thức vàng”. Tại Việt Nam, công thức ấy đang được tái hiện hoàn hảo tại tâm điểm thương mại, tài chính Royal Boulevard thuộc Vinhomes Royal Island (Hải Phòng).

Những con đường ngắn có giấc mơ dài nhất thế giới

Giá thuê mặt bằng trung bình tại đại lộ Champs-Élysées (Paris) từng cán mốc €12.519/m2 - minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn của một đại lộ huyền thoại. Con số khiến nhà đầu tư nào cũng phải choáng ngợp. Tương tự, Worth Avenue (Florida) hay Orchard Road (Singapore) đều nằm trong top những tuyến phố thương mại đắt giá và sôi động bậc nhất hành tinh.

Phía sau thành công ấy là một mẫu số chung đã được thời gian kiểm chứng: Tọa độ trung tâm hoặc cửa ngõ chiến lược, hệ sinh thái mua sắm - giải trí - tài chính đồng bộ, kiến trúc biểu tượng mang tính cảm hứng, cùng dòng khách đa tầng đổ về từ cư dân bản địa đến du khách quốc tế.

Khu tài chính, thương mại Royal Boulevard nằm tại trung tâm Vinhomes Royal Island (Hải Phòng) chính là phiên bản đương đại được thiết kế theo công thức ấy. Một mặt, Royal Boulevard tiếp giáp trục xương sống nối tiếp giữa nội đô và các tiện ích chính của Vinhomes Royal Island; mặt còn lại là phố đi bộ ven sông dài nhất Việt Nam và liền kề quảng trường sầm uất.

Đây cũng là phân khu thương mại mở duy nhất trên “đảo tỷ phú” Vũ Yên, đón trọn nhu cầu tiêu dùng, thương mại từ cư dân, du khách, giới doanh nhân và golfer đến từ các địa phương và quốc tế.

Royal Boulevard là nơi ba dòng khách: cư dân, du khách và giới doanh nhân - golfer hội tụ mỗi ngày.

Tầm nhìn này phù hợp với đà phát triển của thành phố Cảng sau sáp nhập, cũng như xu hướng dịch chuyển của dòng vốn toàn cầu đang hướng về Việt Nam. Báo cáo mới đây từ Knight Frank cho thấy, Việt Nam đang vươn lên thành trung tâm lối sống xa xỉ mới của châu Á - Thái Bình Dương, thu hút đông đảo nhà đầu tư đến từ châu Âu và Mỹ. Nhiều dự án được đánh giá cao, đặc biệt là các khu đô thị do Vinhomes phát triển, nhờ vị trí chiến lược, hạ tầng, tiện ích hiện đại và hệ sinh thái thương mại quốc tế được vận hành bài bản.

“Đảo tỷ phú” sở hữu hệ sinh thái tiện ích giải trí - nghỉ dưỡng cao cấp, thu hút dòng khách khổng lồ cho các tuyến phố thương mại.

Royal Boulevard là đại diện tiêu biểu cho dòng tài sản này. Vị trí nổi bật, dòng khách dồi dào và khả năng nâng tầm thương hiệu giúp nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư tìm kiếm giá trị gia tăng bền vững.

Bản hòa ca giữa thương mại và tài chính cao cấp

Lợi thế lớn nhất của Royal Boulevard chính là khả năng quy tụ ba dòng khách cao cấp vào cùng một trục thương mại. Cư dân thượng lưu trên đảo, du khách triệu lượt đổ về các sự kiện quốc tế, cùng giới doanh nhân và golfer thường xuyên lui tới, tất cả đều “chảy” qua trục thương mại này.

Theo dự báo từ CBRE, riêng Hải Phòng sẽ đón trên 14,4 triệu lượt khách du lịch trong năm 2025 và tăng tiến nhanh vào các năm tiếp theo. Phần lớn trong số đó sẽ tìm đến các điểm đến mới mang tính biểu tượng. Royal Boulevard, với chuỗi sự kiện lễ hội bốn mùa và vị trí liền kề các tiện ích nổi bật của Vinhomes Royal Island, chắc chắn là tâm điểm.

Royal Boulevard cũng ghi điểm với kiến trúc Ý ấn tượng, tái hiện những gam màu rực rỡ của Venice kết hợp sự khoáng đạt, lãng mạn của Tuscany. Các dãy shophouse mặt tiền rộng tới 17m, cao 4 tầng, diện tích linh hoạt từ 220-400m², đủ sức đáp ứng mọi mô hình từ F&B, thời trang, showroom đến văn phòng giao dịch ngân hàng... Mỗi căn shophouse giống như một “tuyệt tác thương mại”, phù hợp để kinh doanh đồng thời xây dựng hình ảnh thương hiệu.

Tuyến phố thương mại, tài chính tại Vinhomes Royal Island có thể vận hành 365 ngày/năm.

Đối với nhà đầu tư, giá trị kép của Royal Boulevard hình thành rõ ràng. Một mặt, dòng tiền cho thuê ổn định đến từ các thương hiệu F&B, thời trang, ngân hàng và văn phòng giao dịch... Mặt khác, biên độ tăng giá tài sản được bảo chứng bởi sự khan hiếm của sản phẩm thương mại chuẩn quốc tế tại Hải Phòng - đô thị đang vươn lên thành trung tâm công nghiệp, cảng biển và du lịch hàng đầu khu vực. Với khách thuê, Royal Boulevard chính là tọa độ vàng để mở rộng thương hiệu, tiếp cận trực tiếp tập khách hàng giàu có, sành điệu và sẵn sàng chi tiêu.

Nhìn từ góc độ thị trường, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn của giới tỷ phú toàn cầu. Báo cáo mới từ Knight Frank xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia mang lại chất lượng sống tốt nhất cho giới thượng lưu. Cùng lúc, Savills ghi nhận phân khúc bất động sản gắn thương hiệu cao cấp đang tăng trưởng tới 210%. Khi dòng vốn quốc tế ồ ạt đổ về, những dự án có tiềm năng thương mại vượt trội như Royal Boulevard sẽ trở thành tài sản “phải có” trong danh mục đầu tư dài hạn.