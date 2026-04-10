Rà soát điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 cao bất thường ở một số tỉnh

Tại Hội nghị công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sáng 10/4, đại diện cơ quan an ninh cho biết sẽ tiếp tục rà soát những địa phương có điểm thi năm trước cao bất thường so với mặt bằng chung.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an cho biết, qua đánh giá của cơ quan an ninh, trong những năm qua dư luận đặt nghi vấn về việc một số địa phương có điểm thi tốt nghiệp THPT cao bất thường, có sự buông lỏng trong quá trình chấm thi.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an. (Ảnh: Nguyễn Mạnh/ Báo GD&TĐ)

Theo ông Tuấn, "một số đối tượng chống đối trong và ngoài nước lợi dụng những điểm còn hạn chế trên đây, về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hoặc sai sót trong thực hiện nhiệm vụ thi của một số giáo viên địa phương để công kích ngành giáo dục, bởi kỳ thi tốt nghiệp THPT là sự kiện nhận được sự quan tâm của hàng triệu thí sinh và phụ huynh".

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có 39 thí sinh sử dụng điện thoại di động trong phòng thi và bị đình chỉ. Trong số này 5 thí sinh dùng điện thoại chụp ảnh đề thi gửi ra ngoài. Tuy nhiên, các trường hợp này chỉ bị phát hiện sau khi hình ảnh đề thi lan truyền trên mạng và đến buổi thi tiếp theo mới xác minh được.

Cục An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với công an các địa phương xác minh hai vụ việc liên quan. Cụ thể, một thí sinh bị khởi tố về tội vô ý làm lộ bí mật Nhà nước, và một thí sinh khác bị khởi tố về hành vi cố ý làm lộ bí mật Nhà nước sau khi sử dụng thiết bị công nghệ cao chụp đề thi gửi cho người thân nhờ giải.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện và xử lý 6 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về việc đề thi bị lộ nhằm câu lượt xem trên mạng xã hội.

Bộ GD&ĐT yêu cầu giải trình điểm cao bất thường

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cũng thẳng thắn cho biết trong những năm qua vẫn tồn tại những địa phương khiến dư luận băn khoăn về kết quả chấm thi. Ông dẫn ví dụ có những nơi xuất hiện nhiều bài thi môn Ngữ văn đạt 9 hoặc 9,5 điểm, trong khi theo đánh giá thực tế, ngay cả học sinh chuyên Văn để đạt điểm 8 cũng đã là kết quả đáng khích lệ.

“Bộ đã yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo giải trình. Việc giải trình có căn cứ nhưng vẫn chưa thể hiện hết tất cả vấn đề”, Thứ trưởng nói.

Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục có văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường giám sát công tác chấm thi, giao Cục Quản lý chất lượng rà soát các địa phương có dấu hiệu chấm thi “lỏng tay”.

“Cần tránh tình trạng tỉnh này có điểm cao hơn tỉnh khác nhưng kết quả đó lại không công bằng”, ông nhấn mạnh.

Thiết bị gian lận ngày càng tinh vi

Theo cơ quan an ninh, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến tổ chức tại khoảng 2.500 điểm thi trên cả nước với hàng triệu thí sinh và khoảng 120.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia.

Một trong những nguy cơ lớn được đặt ra là gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, đặc biệt khi các thiết bị này ngày càng tinh vi và khó phát hiện.

Hiện trên thị trường xuất hiện nhiều loại tai nghe siêu nhỏ hoạt động bằng từ trường, kích thước chỉ như hạt gạo, thậm chí nhỏ hơn, có thể đặt sâu trong tai và phải dùng nam châm mới lấy ra được. Bên cạnh đó, các thiết bị ghi hình có thể được ngụy trang dưới dạng cúc áo, gọng kính, nhẫn, mặt đồng hồ hoặc vỏ bọc máy tính bỏ túi.

Đáng chú ý, nhiều thiết bị có khả năng tự động kết nối và truyền hình ảnh đề thi ra ngoài chỉ trong vài giây thông qua mạng di động tốc độ cao.

Đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ cho biết lực lượng công an sẽ phối hợp với ngành giáo dục xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh tại các khâu quan trọng của kỳ thi như in sao đề thi, coi thi và chấm thi.

Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh việc tuyên truyền để thí sinh hiểu rõ quy định bảo mật đề thi. Mọi hành vi làm lộ đề thi trong thời gian bảo mật không chỉ vi phạm quy chế thi mà còn có thể bị xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.