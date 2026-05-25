Phó Thủ tướng trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL

Trước đó, Thủ tướng đã ký Quyết định số 919 tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên Trung ương dự khuyết, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Ảnh: VGP)

Trao quyết định và chúc mừng tân Thứ trưởng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá qua nhiều cương vị công tác khác nhau, ông Nguyễn Huy Dũng đều thể hiện rõ năng lực, trình độ, uy tín và tâm huyết, có nhiều đóng góp cho Chính phủ trong thực hiện các mục tiêu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo Phó Thủ tướng, việc lựa chọn, điều động ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được cân nhắc kỹ lưỡng, với kỳ vọng bổ sung nguồn nhân lực trẻ, tạo thêm động lực và sinh khí mới cho Bộ cũng như toàn ngành trong giai đoạn phát triển mới.

Phó Thủ tướng cho biết yêu cầu đặt ra hiện nay là thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện với các lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình và du lịch, tạo động lực cho tăng trưởng hai con số, đồng thời hình thành hệ giá trị mới thúc đẩy sự phát triển của ngành trong kỷ nguyên mới.

Nhấn mạnh nhiệm vụ phía trước rất nặng nề, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ưu tiên huy động mọi nguồn lực, trí tuệ và tâm huyết để thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện, quyết liệt.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ tiếp tục đổi mới tư duy quản trị trong các lĩnh vực của ngành, đặc biệt là quản trị văn hóa trên môi trường số; quản trị và thúc đẩy phát triển du lịch dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

"Nếu không thực hiện tốt Nghị quyết 57 thì chúng ta sẽ không có động lực để thúc đẩy sự phát triển của ngành trong giai đoạn tới theo yêu cầu của Trung ương và Chính phủ", Phó Thủ tướng nói.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng lưu ý Bộ cần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí thông qua việc ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong công tác quản trị hoạt động báo chí.

Đối với các lĩnh vực khác của ngành, Phó Thủ tướng đề nghị tập thể lãnh đạo Bộ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tạo khí thế và động lực mới nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.