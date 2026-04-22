Phát hiện qua camera, 2 người vứt rác bừa bãi bị phạt

Ngày 22/4, UBND xã Bình Chánh, TP.HCM cho biết qua rà soát, trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera trên tuyến Huỳnh Văn Trí (ấp 6), lực lượng chức năng phát hiện 2 trường hợp vứt rác sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu vực công cộng.

Lực lượng chức năng xã Bình Chánh trích xuất camera, phát hiện và xử lý các trường hợp vứt rác sai quy định trên địa bàn.

Hình ảnh ghi nhận rõ thời gian, địa điểm, phương tiện liên quan, đủ căn cứ xác định vi phạm. Sau khi xác minh, UBND xã phối hợp Công an xã Bình Chánh mời các cá nhân liên quan đến làm việc.

Tại trụ sở, ông T.T.P và bà H.T.N.T (cùng ngụ ấp 6) thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời ký cam kết không tái phạm. Căn cứ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, UBND xã Bình Chánh đã ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp 1,5 triệu đồng; buộc thu gom, xử lý toàn bộ lượng rác đã thải ra môi trường.

Theo UBND xã Bình Chánh, tình trạng đổ rác sai quy định, nhất là tại các khu đất trống, ven đường, nơi ít người qua lại vẫn diễn biến phức tạp. Rác thải tồn đọng không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn bốc mùi, phát sinh ruồi muỗi, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.

Ngoài ra, việc xả rác bừa bãi còn có thể làm tắc hệ thống thoát nước, làm tăng nguy cơ ngập úng khi mưa lớn.

Kiểm tra và rà soát dữ liệu camera, xã Bình Chánh đã phát hiện, xử lý 13 trường hợp vi phạm.

Đáng chú ý, việc ứng dụng hệ thống camera giám sát đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong phát hiện và xử lý vi phạm. Từ đầu năm đến nay, thông qua tăng cường thanh tra, kiểm tra và rà soát dữ liệu camera, xã Bình Chánh đã phát hiện, xử lý 13 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt 21,5 triệu đồng. Qua đó, góp phần nâng cao tính răn đe và ý thức chấp hành của người dân.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp lực lượng công an lắp đặt thêm khoảng 50 camera tại các "điểm nóng" về xả rác, như khu đất trống, khu vực xa khu dân cư; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm tra đột xuất, nhất là vào các khung giờ dễ phát sinh vi phạm.

UBND xã Bình Chánh khuyến cáo người dân thực hiện việc thu gom, phân loại và bỏ rác đúng nơi, đúng thời gian quy định; không xả rác bừa bãi, chung tay giữ gìn môi trường sống xanh – sạch – đẹp.