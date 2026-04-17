Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ XII năm 2026

(VTC News) -

Sáng 17/4, tại TP.HCM, Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ XII.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Tất Thắng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, sau 11 năm tổ chức, giải thưởng đã trở thành sự kiện quốc gia thường niên uy tín, là không gian sáng tạo mở, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo cá nhân, tổ chức trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Qua đó, góp phần quan trọng vào việc quảng bá hình ảnh Việt Nam, nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, công tác thông tin đối ngoại nói chung và Giải thưởng nói riêng cần tiếp tục được nâng tầm, gắn với việc triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.

Thông tin đối ngoại không chỉ dừng ở việc “kể câu chuyện Việt Nam” mà cần chuyển mạnh sang “truyền cảm hứng về một Việt Nam đổi mới”, phản ánh đầy đủ tầm vóc, vị thế và khát vọng phát triển của đất nước.

Giải thưởng lần thứ XII đặt ra ba yêu cầu trọng tâm: Làm chủ công nghệ, khuyến khích sự tham gia của giới trẻ, các KOLs và những người làm chủ nền tảng số, trí tuệ nhân tạo; nâng cao chiều sâu nội dung, thể hiện tư duy, tầm nhìn và khát vọng phát triển của dân tộc; tăng cường tính lan tỏa và hội nhập, huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Giải thưởng xét tặng các tác phẩm, sản phẩm thuộc 8 hạng mục gồm: Báo/Tạp chí tiếng Việt; Báo/Tạp chí tiếng nước ngoài; Phát thanh; Truyền hình; Sách; Ảnh; Sản phẩm số - đa phương tiện; Sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.

Mỗi hạng mục có 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba và 5 Giải Khuyến khích. Riêng hạng mục Ảnh được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam bảo trợ về chuyên môn nghệ thuật, trao huy chương và tính điểm cấp khu vực theo quy định của Hội.

Giải thưởng không giới hạn đối tượng tham gia, dành cho các cá nhân, tập thể trong và ngoài nước. Các tác phẩm, sản phẩm dự thi phải được đăng tải, phát hành hoặc công bố trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/7/2026. Trường hợp tác phẩm, sản phẩm phát hành ngoài thời gian này phải bảo đảm có ít nhất 2/3 nội dung được công bố trong thời gian quy định.

Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 5/8/2026. Các tác phẩm được tiếp nhận trực tuyến qua website chính thức tại https://giaithuong.ttdn.vn. Đối với hạng mục Sách không có bản mềm, có thể gửi bản in về Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (Vụ Thông tin - Đối ngoại), số 6C Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.

Ban Tổ chức kỳ vọng Giải thưởng lần thứ XII sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hiệu quả giữa Việt Nam và thế giới, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và thành tựu phát triển, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp của thế giới đến với Việt Nam.