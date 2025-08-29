Phát động giải thưởng quốc gia bất động sản Việt Nam lần thứ II

(VTC News) -

Dự kiến giải thưởng sẽ được tổng kết và trao tặng vào quý II/2026, như một hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2026-2030, hướng tới kỷ niệm 40 năm Đổi mới đất nước (1986-2026).

Giải thưởng sẽ được xét chọn qua hai vòng: Sơ khảo và chung khảo, do Hội đồng Giám khảo độc lập gồm các chuyên gia hàng đầu đảm nhiệm. Hồ sơ không chỉ được thẩm định trên giấy tờ, mà còn được khảo sát thực tế và lấy ý kiến phản hồi xã hội.

Với tinh thần "Doanh nghiệp lớn mạnh - Quốc gia thịnh vượng", thông qua thành công của giải thưởng, cộng đồng doanh nghiệp bất động sản sẽ tiếp tục đồng hành cùng các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo giải thưởng.

Giải thưởng là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tôn vinh những doanh nghiệp, dự án, sản phẩm - dịch vụ xuất sắc nhất của thị trường bất động sản Việt Nam, mà còn hướng tới mục tiêu định hình chuẩn mực minh bạch, nhân văn và bền vững cho toàn ngành trong giai đoạn phát triển mới. Đồng thời, đây là thời điểm cần khẳng định thị trường bất động sản Việt Nam là một trụ cột chiến lược của phát triển, đồng hành cùng đất nước trong hành trình hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Giải thưởng lần thứ II năm 2025-2026 sẽ có quy mô rộng hơn, chất lượng cao hơn và tầm vóc quốc gia - quốc tế rõ rệt hơn, góp phần phác họa toàn cảnh một thị trường bất động sản Việt Nam đang hồi phục mạnh mẽ, sáng tạo, năng động và đầy triển vọng.