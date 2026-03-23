Ông Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ 'sớm được mở cửa' trở lại

Khi được phóng viên CNN hỏi khi nào eo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Nó sẽ được mở cửa rất sớm thôi nếu các cuộc đàm phán với Iran tiếp tục diễn ra suôn sẻ. Nó sẽ được kiểm soát chung".

Ông Trump dẫn chứng các cuộc tấn công vào những giờ đầu của cuộc xung đột khiến nhiều nhà lãnh đạo Iran thiệt mạng. “Sẽ tự động có sự thay đổi chính quyền”, ông Trump nói.

Tại sân bay ở West Palm Beach, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với phóng viên rằng: “Chúng ta sẽ xem họ dẫn đến đâu. Tôi cho rằng họ đã làm rất tốt”.

Theo ông Trump, Iran là bên khởi xướng các cuộc đàm phán. “Tôi nghĩ rằng nếu họ tiếp tục thực hiện điều đó, cuộc xung đột này sẽ chấm dứt và tôi cho rằng nó sẽ chấm dứt một cách rất, rất triệt để", ông Trump tiếp tục nói.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner dẫn đầu đoàn đàm phán, tham gia trực tiếp vào các cuộc thảo luận. Tuy nhiên, ông Trump vẫn khá mơ hồ khi được hỏi về việc Mỹ đang nói chuyện với ai ở Iran, ngoài việc chỉ rõ đó là nhà lãnh đạo "được kính trọng" nhưng không phải là Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.

“Họ rất muốn đạt được thỏa thuận. Chúng tôi cũng muốn đạt được thỏa thuận”, ông Trump nói và cho biết sẽ có thêm nhiều cuộc điện đàm, tiếp theo đó là cuộc gặp trực tiếp “rất, rất sớm”.

“Chúng ta sẽ có khoảng thời gian 5 ngày để xem sao. Nếu mọi việc suôn sẻ, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề này. Còn nếu không, chúng ta cứ tiếp tục ném bom như thường lệ”, ông Trump nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Mỹ, mọi thỏa thuận đều hướng đến yêu cầu Iran không sở hữu bom hạt nhân. “Chúng tôi không muốn thấy bom hạt nhân, vũ khí hạt nhân nào cả”, ông Trump nói và yêu cầu Mỹ phải nắm giữ uranium của Iran.

“Bụi phóng xạ hạt nhân. Chúng ta sẽ cần đến nó và tôi nghĩ chúng ta sẽ có được nó. Chúng ta đã nhất trí về điều đó rồi”, Tổng thống Trump tiếp tục thông tin.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng hạ thấp tầm quan trọng của động thái nới lỏng lệnh trừng phạt đối với một số kho dự trữ dầu của Iran, cho rằng động thái này nhằm mục đích tăng cường nguồn cung trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng và nó sẽ "không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào" trong cuộc xung đột.

“Tôi chỉ muốn có càng nhiều dầu trong hệ thống càng tốt. Chúng ta thậm chí không biết liệu Iran có nhận được số tiền đó hay không. Thành thật mà nói, tôi nghĩ rất khó, rất khó để họ có được nó", ông Trump trả lời khi bị chất vấn về những lời chỉ trích trước đây của ông đối với cựu Tổng thống Barack Obama, vì gửi tiền cho Iran như một phần của thỏa thuận hạt nhân với nước này.

Việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt sẽ cho phép chính quyền Iran hưởng lợi về mặt tài chính nhưng ông Trump tuyên bố mọi khoản doanh thu từ dầu mỏ xuất khẩu sang Iran sẽ là không đáng kể.