Đóng

Ông Trump ngăn Israel tấn công vào Qatar nhưng bất thành

(VTC News) -

Tổng thống Donald Trump thừa nhận Mỹ đã tìm cách ngăn chặn cuộc tập kích của Israel vào Thủ đô Doha, Qatar nhưng bất thành.

LINH NGÂN
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới