Ông Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ trăn trở khi rời cương vị Bí thư Hà Nội

Chiều 8/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường được phân công, chỉ định làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Trần Đức Thắng đã ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết, quãng thời gian công tác tại Hà Nội tuy không dài nhưng là chặng đường rất đặc biệt, khi trở về Thủ đô với tâm thế của một người con từng trưởng thành từ nơi này. Trên cương vị công tác, ông đã dành trọn tâm sức để đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cùng sự ủng hộ, giúp đỡ của Quốc hội, Chính phủ và trên nền tảng kế thừa thành quả của các thế hệ lãnh đạo đi trước, tập thể lãnh đạo thành phố đã cùng nhau định hình ba trụ cột phát triển Thủ đô theo tầm nhìn mới, xác định bốn trục trách nhiệm xuyên suốt từ thành phố đến cơ sở.

Những định hướng này bước đầu tạo ra chuyển biến tích cực trên một số lĩnh vực, góp phần củng cố niềm tin và kỳ vọng về một hướng đi rõ ràng, bài bản cho Hà Nội.

Ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, kết quả đạt được không thuộc về cá nhân nào mà là thành quả chung của cả tập thể, từ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đến các cấp ủy, chính quyền cơ sở; từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đến cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân Thủ đô. Mỗi người một phần việc, mỗi cấp một trách nhiệm nhưng khi cùng chung mục tiêu và hành động đồng bộ đã tạo nên những chuyển động tích cực, rõ nét.

Điều ông Nguyễn Duy Ngọc trân trọng nhất không chỉ là những kết quả cụ thể, mà là tinh thần làm việc, ý thức trách nhiệm và khí thế hành động được khơi dậy, lan tỏa.

Tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm từng bước hình thành, trở thành động lực thúc đẩy đổi mới trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Khi những chuyển biến đó được nhân dân ghi nhận, đó chính là phần thưởng lớn nhất đối với tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ thành phố.

"Tôi cũng muốn nói một điều rất chân thành với các đồng chí: Trong quá trình công tác, có những lúc tôi rất quyết liệt, có khi gay gắt, tạo áp lực lớn đối với một số đồng chí. Có những cuộc họp căng thẳng, có những việc yêu cầu tiến độ rất cao, có lúc cách làm của tôi có thể khiến các đồng chí cảm thấy chưa thật thoải mái.

Tôi mong các đồng chí hết sức thông cảm và chia sẻ. Tất cả những điều đó không phải vì cá nhân, mà xuất phát từ mong muốn chung là công việc phải tốt hơn, Hà Nội phải phát triển nhanh hơn, tốt hơn, xứng đáng với vị thế của Thủ đô và niềm tin của Nhân dân", ông Ngọc bày tỏ.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết, ông rời cương vị Bí thư Thành ủy vào thời điểm nhiều công việc đang được triển khai, bản thân vẫn còn những trăn trở.

Nhiều chủ trương mới chỉ đặt nền móng, nhiều định hướng đã khởi động nhưng cần thêm thời gian và sự kiên trì để thực sự đi vào cuộc sống. Phía trước Hà Nội còn nhiều việc lớn, nhiều vấn đề khó, chưa có tiền lệ, đòi hỏi cách làm mới, quyết tâm cao và sự đồng thuận rộng rãi, bởi đó đều là những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống hằng ngày của người dân.

Tuy vậy, ông Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Bí thư Thành ủy mới cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo và đổi mới. Đồng thời, Trưởng ban Tổ chức Trung ương tin rằng, khí thế đang được tạo dựng sẽ tiếp tục được duy trì, thúc đẩy Thủ đô phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Duy Ngọc mong muốn những công việc đã cùng nhau khởi đầu sẽ được tiếp tục thực hiện tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn với mục tiêu cao nhất là vì người dân và tương lai của Thủ đô.

Trên cương vị công tác mới, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết, ông vẫn trực tiếp tham gia cùng Trung ương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo chung, trong đó có những chủ trương, định hướng lớn liên quan đến Hà Nội. Vì vậy, trách nhiệm với Thủ đô không giảm đi mà còn được mở rộng hơn về phạm vi.

Ông Nguyễn Duy Ngọc khẳng định sẽ luôn dõi theo, đồng hành và sẵn sàng phối hợp cùng thành phố trong mọi nhiệm vụ vì sự phát triển của Thủ đô.