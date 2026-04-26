Mũi Né trở thành Khu du lịch quốc gia, trung tâm du lịch biển quốc tế

(VTC News) -

Tối 26/4, tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức Lễ khai mạc “Mùa du lịch hè năm 2026” và công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Một góc biển Mũi Né sôi động với bãi biển đẹp và trò chơi dù lượn hấp dẫn du khách.

Sự kiện chính thức mở màn mùa du lịch hè sôi động, đồng thời cụ thể hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mũi Né đã được phê duyệt ngày 14/11/2025, quy mô 14.760ha, định hướng phát triển theo mô hình "một hành lang ven biển - ba trung tâm - đa hướng tiếp cận biển", hướng tới xây dựng Mũi Né thành trung tâm du lịch biển tầm quốc tế, có bản sắc và phát triển bền vững. Mục tiêu đến năm 2030 đón 14 triệu lượt khách, năm 2040 đón 25 triệu lượt và năm 2050 hướng tới 35 triệu lượt khách.

Hạ tầng du lịch đang được đầu tư đồng bộ, trong đó dự án Cảng hàng không Phan Thiết được kỳ vọng tạo đột phá về kết nối, với công suất thiết kế 2 triệu hành khách mỗi năm.

Các bạn trẻ tại Mũi Né tự hào chứng kiến quê hương thay đổi từng ngày.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, du lịch địa phương đang định hình rõ nét theo hướng liên kết “biển – hoa – đại ngàn”, trong đó trục Mũi Né – Đà Lạt – Tà Đùng sẽ mở ra không gian du lịch liên vùng đặc sắc, gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

“Với thông điệp “Lâm Đồng - Đến để yêu”, gắn với phát triển thương hiệu điểm đến “Lâm Đồng - Hành trình của Biển, Hoa, Đại ngàn”, tỉnh Lâm Đồng không chỉ mong muốn quảng bá, kích cầu tạo không khí sôi động cho mùa du lịch hè mà còn từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh điểm đến, hướng tới phát triển du lịch bền vững, chuyên nghiệp và hiện đại.

Lãnh đạo tỉnh kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư và toàn thể Nhân dân cùng đồng hành, chung tay xây dựng hình ảnh du lịch Lâm Đồng an toàn - thân thiện - chất lượng - hấp dẫn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo”.

Trong khuôn khổ chương trình, tỉnh Lâm Đồng cũng công bố chuỗi hoạt động “Chào Mùa du lịch hè năm 2026” với chủ đề “Đến Lâm Đồng – săn mây ngàn, lướt sóng bạc”, diễn ra đến hết tháng 8/2026, với nhiều chương trình ưu đãi, kích cầu du lịch.