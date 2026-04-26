Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thắp hương tưởng nhớ các lãnh đạo tiền bối

Đến thắp hương tại nhà cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ sự trân trọng đối với người lãnh đạo tiêu biểu của thời kỳ đổi mới. Đồng chí Nguyễn Văn Linh đã cùng Trung ương Đảng đề ra và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới đúng đắn, góp phần đưa đất nước vượt qua khó khăn, từng bước phát triển và cải thiện đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thắp hương Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công.

Đoàn công tác đã dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo tiêu biểu của Đảng và Nhà nước.

Trong gần 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Võ Chí Công luôn kiên trung, tận tụy với Đảng, với nước, với dân; có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thắp hương Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.

Cũng trong chiều nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (1912–1988) là tấm gương tiêu biểu về đạo đức cách mạng, trọn đời tận tụy vì Đảng, vì dân. Trong hơn 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí được giao nhiều trọng trách, có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Tại nhà cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng. Trong gần 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Duẩn đã đảm nhiệm nhiều trọng trách, luôn tận tụy vì Đảng, vì dân, có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đồng chí là tấm gương sáng ngời về phấn đấu hy sinh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cho lý tưởng cộng sản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ân cần thăm hỏi đời sống, công tác của thân nhân gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thắp hương Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn công tác đã đến thắp hương, tưởng nhớ Đoàn công tác đã thành kính dâng hương, hoa tưởng nhớ Thủ tướng Võ Văn Kiệt – nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn gặp gỡ gia đình Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Võ Văn Kiệt luôn tận tụy vì Tổ quốc, vì nhân dân; có nhiều đóng góp quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn tiền đổi mới, góp phần mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thắp hương Đại tướng, Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã đến dâng hương tướng nhớ Đại tướng, Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Với 99 năm tuổi đời, hơn 80 năm tuổi Đảng, đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Ông được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Sao Vàng và Huân chương Quân công hạng Nhất, ghi nhận những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.