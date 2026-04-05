'Ông hoàng nhạc đỏ' sống kín tiếng tuổi xế chiều, ở nhà vườn hơn 10.000m2

NSƯT Việt Hoàn sinh năm 1967, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh sớm bộc lộ năng khiếu ca hát. Anh từng giành giải nhất cuộc thi đơn ca cấp tỉnh khi mới 18 tuổi.

Sở hữu chất giọng nam trung ấm áp, giàu cảm xúc nhưng không nặng tính hàn lâm, Việt Hoàn nhanh chóng ghi dấu trong lòng khán giả yêu nhạc cách mạng qua nhiều album như Tâm sự người ca sĩ, Tâm sự Trường Sơn, Khúc ca vắng từ quê mẹ… Những ca khúc cách mạng qua giọng hát của anh mang màu sắc dung dị, gần gũi nhưng vẫn đầy nội lực.

NSƯT Việt Hoàn.

Trong sự nghiệp, ca sĩ Việt Hoàn thường được nhắc đến cùng Trọng Tấn và Đăng Dương, tạo nên bộ ba “tam ca nhạc đỏ” đình đám. Với giọng hát nội lực và phong cách biểu diễn giàu cảm xúc, anh trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của dòng nhạc cách mạng, được khán giả ưu ái gọi là “ông hoàng nhạc đỏ”. Với những đóng góp nổi bật, năm 2006, Việt Hoàn được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Dù thành công trong sự nghiệp, đường tình duyên của Việt Hoàn lại đến khá muộn. Phải đến năm 40 tuổi, anh mới lập gia đình với Hoa Trần – người kém anh gần 20 tuổi. Cặp đôi quen nhau trong một lần nam ca sĩ đi biểu diễn, nhanh chóng nảy sinh tình cảm và tiến tới hôn nhân chỉ sau thời gian ngắn tìm hiểu.

Thời điểm đó, chuyện tình của họ từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì sự chênh lệch tuổi tác. Tuy nhiên, vợ cũ từng chia sẻ cô không yêu Việt Hoàn vì ngoại hình mà trân trọng anh ở sự tử tế, trách nhiệm và cách đối nhân xử thế đầy tình cảm.

Sau khi kết hôn, cả hai có với nhau 3 con gái và cùng vun vén cho gia đình. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng êm đềm. Việt Hoàn từng thừa nhận giữa hai vợ chồng có những giai đoạn thất vọng về nhau, nhưng họ đã cố gắng vượt qua bằng sự cảm thông và tôn trọng.

NSƯT Việt Hoàn sống độc thân ở tuổi U60.

Dù vậy, sau nhiều năm chung sống, cả hai quyết định chia tay. Họ hoàn tất thủ tục ly hôn từ cuối năm 2021 nhưng giữ kín thông tin để tránh ảnh hưởng đến con cái và gia đình hai bên. Đến năm 2023, nam ca sĩ mới công khai tình trạng độc thân, cho biết cả hai chia tay trong hòa bình, văn minh và cùng nhau chăm sóc các con.

Hai con gái lớn hiện theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và sống riêng tại Hà Nội để thuận tiện việc học, trong khi cô con gái út 11 tuổi ở cùng bố và cuối tuần sẽ về với mẹ.

Nam nghệ sĩ cho biết anh cảm thấy hạnh phúc khi các con đều ngoan ngoãn, hiểu chuyện và biết tự điều chỉnh bản thân trước những khó khăn trong cuộc sống. Với anh, điều đáng quý nhất không phải là thành tích hay định hướng nghề nghiệp, mà là việc các con sống tử tế, hiếu thuận và biết yêu thương gia đình.

Việt Hoàn cũng không áp đặt con cái phải theo con đường nào, mà tôn trọng sở thích riêng. Hai con lớn đang theo học nhạc cụ dân tộc hoàn toàn bằng đam mê cá nhân, và anh tin rằng mỗi người rồi sẽ có lựa chọn riêng cho tương lai.

Sau biến cố hôn nhân, nam ca sĩ chọn cách lùi lại phía sau ánh đèn sân khấu, tìm về cuộc sống bình yên nơi khu nhà vườn rộng hơn 10.000m² ở Thạch Thất (Hà Nội). Không gian sống mang đậm chất thuần Việt, với những căn nhà gỗ mộc mạc nằm xen giữa cây cối, đồi núi, tạo nên cảm giác tách biệt hoàn toàn với nhịp sống đô thị.

Việt Hoàn làm nông dân trên nhà vườn rộng 10.000m2.

Tại đây, anh tự tay chăm sóc vườn tược, trồng rau, nuôi cá, chăn nuôi gia cầm. Những công việc giản dị ấy trở thành niềm vui mỗi ngày, giúp anh cân bằng lại nhịp sống sau nhiều năm bận rộn với nghệ thuật. Khi không đi diễn, Việt Hoàn dành thời gian tận hưởng thiên nhiên, gặp gỡ bạn bè hoặc quây quần bên các con.

"Tôi là người biết hưởng thụ cuộc sống và sẽ biết nhận show thế nào để có thời gian chăm sóc bản thân, nhất là ở tuổi của tôi. Tôi là người yêu cuộc sống tự do, yêu thiên nhiên. Vì vậy nếu mình biết cân đối công việc và việc hưởng thụ cuộc sống chắc chắn sẽ thấy hạnh phúc", nam nghệ sĩ nói.

Dù sống một mình, nam ca sĩ khẳng định anh không cảm thấy cô đơn. Ngược lại, đó là khoảng thời gian để anh hiểu rõ bản thân và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

NSƯT Việt Hoàn sống năng động, thường xuyên tập luyện thể thao.

Chia sẻ về tình yêu ở tuổi trung niên, Việt Hoàn cho rằng cảm xúc lúc này không còn mãnh liệt như thời trẻ, mà thiên về sự thấu hiểu và nghĩa tình. Theo anh, hạnh phúc không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở việc chấp nhận những khiếm khuyết của nhau.

"Tôi để mọi chuyện tùy duyên bởi hiện tại đang thấy cuộc sống tuyệt vời. Tôi là người ít nghĩ về quá khứ nên luôn sống trọn vẹn với ngày hôm nay và nghĩ ngày mai sẽ chuẩn bị cho tương lai điều gì", nam ca sĩ chia sẻ.

Ở tuổi xế chiều, NSƯT Việt Hoàn duy trì cuộc sống năng động với công việc, bạn bè và các hoạt động thể thao, để mỗi ngày đều trôi qua trong sự bận rộn tích cực.