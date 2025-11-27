Đóng

Nữ sát nhân dùng xyanua đầu độc 4 người thân ở Đồng Nai hầu tòa

(VTC News) -

Sáng 27/11, TAND Đồng Nai mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Hồng Bích, kẻ dùng xyanua đầu độc chồng và 3 người thân, gây rúng động dư luận.

Lương Ý - Chí Bảo
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới