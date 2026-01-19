Những tòa nhà văn phòng ‘xịn sò’ hút khách thuê

Nhiều giải pháp xanh cho tòa nhà
Chị Trần Thanh Thảo, nhân viên văn phòng làm việc tại một tòa nhà trên đường Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn, TP.HCM) chia sẻ, tòa nhà chị làm việc nằm bên sông Sài Gòn nên có hướng nhìn rất đẹp. Tòa nhà cũng đón được nhiều ánh sáng tự nhiên, nhiều cây xanh giúp tinh thần của chị rất thoải mái khi làm việc.
Cũng như chị Thảo, anh Nguyễn Tuấn Long, nhân viên công nghệ làm việc tại một tòa nhà trên đường Lê Thánh Tôn (TP.HCM) cho biết, không gian làm việc rất quan trọng đối với anh vì công việc của anh phải ngồi văn phòng nhiều. Những công ty có văn phòng rộng rãi, thoáng đãng luôn là ưu tiên của anh khi lựa chọn.
“Tôi thích làm việc trong những tòa nhà thân thiện môi trường, hướng đến việc bảo vệ sức khỏe cho người làm việc bên trong. Nếu có quầy cà phê trong tòa nhà thì càng tốt”, anh Long nói.
Bà Trịnh Thị Kiều Vân, đại diện tòa nhà Daikin Air Tower (đường Công trường Quốc tế, phường Xuân Hòa) cho hay, những giải pháp xanh, tiết kiệm năng lượng đã giúp cho tòa nhà này có tỷ lệ lấp đầy 100%.
Cụ thể, về năng lượng, hệ thống điện mặt trời được trang bị trên tầng mái có công suất 73,2 kW được lắp đặt và vận hành độc lập cung cấp điện cho các thiết bị điều hòa không khí, tạo ra năng lượng tái tạo khoảng 6% tổng nhu cầu điện của tòa nhà.
Bên cạnh đó, các giải pháp kiến trúc với thiết kế lam chắn ống ngang có tác dụng che nắng và giảm nhiệt cho các bức tường bên ngoài. Nhờ đó, hệ thống HVAC (thông gió, điều hòa không khí) tiêu thụ ít năng lượng hơn bằng cách giảm nhu cầu chiếu sáng, làm mát nhân tạo, góp phần tiết kiệm khoảng 4% tổng mức năng lượng.
“Toàn bộ hệ thống điều hòa không khí của tòa nhà chúng tôi được trang bị những công nghệ mới nhất nhằm đảm bảo cân bằng tối ưu giữa tiêu thụ năng lượng và chất lượng không khí trong nhà (IAQ)”, bà Vân nói.
Theo bà Vân, về chất lượng không khí, tòa nhà áp dụng hệ thống thông gió hiện đại với lớp lọc và đèn thông minh, điều khiển theo nhu cầu dựa trên nồng độ CO₂. Hệ thống này cho phép điều chỉnh lưu lượng gió tươi linh hoạt, theo mật độ người sử dụng và luôn đảm bảo không khí sạch, đảm bảo sức khỏe người dùng. Tòa nhà sử dụng trí tuệ nhân tạo, tự động phân tích dữ liệu IAQ và hành vi người dùng để tối ưu năng lượng theo thời gian thực.
Bà Vân cho biết, tòa nhà cũng tái sử dụng nước ngưng từ hệ thống điều hòa và nước mưa cho các mục đích tưới cây, xả bồn vệ sinh, giúp giảm nhu cầu sử dụng nước sạch và bảo tồn nguồn tài nguyên nước sạch. Hơn 98% chất thải được phân loại và xử lý đúng quy trình.
Bà Vân cho rằng, bên cạnh việc tập trung bảo vệ sức khỏe người làm việc trong tòa nhà thì những tiện ích cũng là yếu tố quan trọng để thu hút khách thuê. Điển hình như tòa nhà rất gần trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học, khu văn hóa – ẩm thực và giải trí. Hai tầng hầm được bố trí chỗ đậu xe rộng rãi, tích hợp trạm sạc cho phương tiện điện, khuyến khích các lựa chọn di chuyển thân thiện với môi trường.
Tại tầng 6, tòa nhà bố trí hệ thống tiện ích nội bộ nhằm nâng cao môi trường làm việc và chăm sóc toàn diện cho nhân viên. Không gian nghỉ ngơi với giường ngủ, khu tập luyện thể chất, khu vui chơi dành cho trẻ em và khu ăn uống, hỗ trợ nhân viên tái tạo năng lượng, cân bằng công việc – cuộc sống.
“Từ tầng 7 đến tầng 11 là khu vực làm việc được thiết kế và vận hành theo các tiêu chí nghiêm ngặt của chứng nhận WELL Platinum (Hoa Kỳ). Không gian làm việc được trang bị ghế công thái học, hệ thống chiếu sáng với nhiều mức độ linh hoạt, tối ưu ánh sáng tự nhiên, tạo nên sự thoải mái tinh thần cho nhân viên làm việc”, bà Vân chia sẻ.
Tòa nhà xanh, xịn là xu hướng tất yếu
Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Đỗ Hữu Nhật Quang, chuyên gia về xây dựng công trình xanh – Giám đốc Công ty GreenViet nhận định, những tòa nhà cùng đạt 3 chứng nhận xanh như WELL, LEED và LOTUS hiện nay là rất hiếm, bởi đây là những công trình được đầu tư lớn và rất chỉn chu. Tuy nhiên, các tòa nhà đạt 1 đến 2 chứng nhận xanh uy tín cũng là rất tốt.
Theo ông Quang, hiện nay, nhiều doanh nghiệp luôn săn tìm những tòa nhà đạt các chứng nhận xanh để thuê làm văn phòng. Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều tòa nhà văn phòng “xịn sò”, tiêu chuẩn chất lượng cao đã được ra đời. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang bắt nhịp rất nhanh với kinh tế xanh và phát triển bền vững thì các tòa nhà có các chứng nhận xanh uy tín càng có cơ hội lớn để phát triển.
“Hiện nay, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thì việc đạt các chứng nhận công trình xanh cũng không quá khó như trước. Việc đạt các chứng nhận xanh đang dần thuận lợi hơn với các nhà đầu tư. Các nhà cung cấp thiết bị cũng liên tục đưa ra các sản phẩm tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, đóng góp mạnh mẽ vào mục tiêu phát triển bền vững”, ông Quang nói.
Còn theo nghiên cứu của Savills Việt Nam, tính đến đầu năm 2026, tổng nguồn cung văn phòng tại TP.HCM đạt khoảng 2,9 triệu m², trong đó văn phòng hạng A chiếm khoảng 17% (hơn 490.000 m²). Riêng phân khúc hạng A ghi nhận 76% nguồn cung có chứng chỉ xanh, phản ánh xu hướng nâng chuẩn mạnh mẽ của thị trường.
Theo Savills, nhiều khách thuê chỉ tập trung vào các tòa nhà hạng A, có chứng chỉ xanh như LEED, WELL hoặc Green Mark, hạ tầng công nghệ mạnh, hệ thống quản lý tòa nhà thông minh và khả năng mở rộng linh hoạt.
Savills đánh giá, không gian làm việc ngày nay không còn đơn thuần là nơi đặt bàn làm việc, mà trở thành không gian phản ánh văn hóa và tầm vóc doanh nghiệp. Văn phòng làm việc cũng là nơi đào tạo, hợp tác và đổi mới, nhằm thu hút và giữ chân nhân tài.
Theo Savills, khi nguồn cung văn phòng hạng A mới được dự báo tiếp tục hạn chế đến năm 2028, trong bối cảnh nhiều dự án vẫn đang ở giai đoạn chuẩn bị hoặc tạm dừng. Do đó, nhu cầu thuê ổn định và dài hạn từ các khách thuê sẽ đóng vai trò trụ cột, góp phần duy trì công suất và mặt bằng giá thuê của thị trường.
Ông Nguyễn Văn Phương, đại diện ban quản lý một tòa nhà văn phòng trên đường Lê Lai (phường Bến Thành, TP.HCM) cho biết, tòa nhà của ông cũng có tỷ lệ lấp đầy hơn 98%. Khi các giải pháp xanh, bảo vệ môi trường được ứng dụng trong tòa nhà thì khách thuê rất hài lòng. Tỷ lệ lấp đầy của tòa nhà luôn duy trì ở mức trên 95%.
Theo ông Phương, khách thuê các tòa nhà văn phòng “xịn sò” rất đa dạng. Họ đến từ các công ty tài chính, công nghệ, bảo hiểm, bất động sản…
“Mặc dù giá thuê của các tòa nhà có các chứng nhận công trình xanh như WELL, LEED hay LOTUS luôn cao hơn bình thường. Tuy nhiên, khách thuê luôn sẵn sàng chi trả vì họ mong muốn có sức khỏe tốt hơn khi làm việc tại đây”, ông Phương nói.