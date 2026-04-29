(VTC News) -

Trong kiến trúc nhà ở hiện đại, đặc biệt là nhà ống tại đô thị, việc tận dụng không gian để lấy sáng và thông gió tự nhiên luôn là bài toán quan trọng. Giếng trời đặt trên khu vực cầu thang được xem là giải pháp tối ưu khi vừa tiết kiệm diện tích, vừa phân bổ ánh sáng đều cho toàn bộ ngôi nhà.

Dưới đây là những mẫu thiết kế giếng trời trên cầu thang đẹp, được ưa chuộng trong xu hướng nhà ở hiện nay.

Giếng trời trên cầu thang với tiểu cảnh

Thiết kế giếng trời trên cầu thang kết hợp tiểu cảnh độc đáo đang trở thành lựa chọn được nhiều gia chủ yêu thích nhờ khả năng “mang thiên nhiên vào nhà” một cách tinh tế.

(Ảnh: Slvvietnam)

Dưới chân cầu thang, tiểu cảnh có thể được bố trí với sỏi trắng, đá tự nhiên, chậu cây xanh hoặc hồ nước nhỏ, tạo nên một góc thư giãn sinh động.

Khi ánh sáng từ giếng trời chiếu xuống, toàn bộ không gian trở nên bừng sáng, các chi tiết tiểu cảnh cũng nhờ đó mà nổi bật hơn, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng.

Giếng trời với cầu thang thông tầng

(Ảnh: Kienthietviet)

Với cấu trúc xuyên suốt từ mái xuống các tầng, giếng trời đóng vai trò như “trục ánh sáng”, giúp ánh sáng tự nhiên lan tỏa đều khắp khu vực cầu thang và các phòng lân cận.

Cầu thang thông tầng khi đặt dưới giếng trời không chỉ thuận tiện di chuyển mà còn trở thành điểm nhấn thẩm mỹ, đặc biệt khi kết hợp với lan can kính, tay vịn gỗ hoặc kim loại hiện đại. Thiết kế này mang lại sự thông thoáng, giảm phụ thuộc vào ánh sáng nhân tạo và tạo nên không gian sống tinh tế, gần gũi với thiên nhiên.

Giếng trời mái kính hiện đại

(Ảnh: Net Zero)

Sử dụng kính cường lực cho phần mái giếng trời là xu hướng nổi bật trong các công trình hiện đại. Thiết kế này giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, đồng thời bảo vệ không gian khỏi mưa gió.Ngoài ra, kính còn tạo hiệu ứng mở rộng không gian, giúp ngôi nhà trở nên sáng và sang trọng hơn.

Giếng trời cầu thang tối giản

(Ảnh: Namphongglass)

Mang phong cách tối giản, các mẫu giếng trời ít chi tiết. Cầu thang kết hợp giếng trời với tông màu trung tính, vật liệu hiện đại như kính, kim loại hoặc gỗ mang lại vẻ đẹp thanh lịch, nhẹ nhàng.Thiết kế này đặc biệt phù hợp với những không gian nhỏ, tránh cảm giác rối mắt và chật chội.

Giếng trời cho cầu thang không tay vịn

(Ảnh: Namphongglass)

Thiết kế giếng trời cho cầu thang không có tay vịn thường được bố trí tại các góc “chết” trong nhà nhằm tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên.

Kiểu giếng trời không mái che giúp không khí lưu thông dễ dàng, đồng thời tạo điều kiện cho khu tiểu cảnh phía dưới luôn thông thoáng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và hạn chế tình trạng nước mưa đọng lại, khu vực miệng giếng hoặc sân thượng cần được bổ sung khung sắt hoa văn bảo vệ.

Giếng trời cho nhà ống

(Ảnh: Namphongglass)

Do đặc trưng diện tích hẹp và chiều sâu lớn của nhà ống, việc bố trí giếng trời trên cầu thang được xem là giải pháp kiến trúc hiệu quả nhằm mở rộng không gian, tăng cường ánh sáng tự nhiên và cải thiện khả năng lưu thông không khí trong nhà.

Phần mái giếng trời có thể thiết kế dạng đóng – mở linh hoạt, điều khiển thủ công hoặc tự động bằng cảm biến hiện đại, đặc biệt hữu ích trong những ngày mưa để hạn chế nước tràn vào nhà.

Không gian xung quanh giếng trời thường sử dụng các gam màu trung tính, nhẹ nhàng như trắng hoặc xám để tạo cảm giác thoáng đãng.