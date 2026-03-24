Trong bối cảnh đô thị ngày càng chật chội, giếng trời trở thành “lá phổi” quan trọng giúp cải thiện vi khí hậu trong nhà. Tuy nhiên, không ít gia đình sau khi hoàn thiện công trình phải đối mặt với tình trạng nóng bức, ẩm thấp, thậm chí là thấm dột chỉ vì những lỗi thiết kế tưởng chừng nhỏ.

Dưới đây là những sai lầm cần tránh khi thiết kế giếng trời:

Đặt giếng trời sai vị trí

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là bố trí giếng trời không hợp lý. Nhiều gia chủ đặt giếng trời ở cuối nhà hoặc vị trí quá kín, khiến ánh sáng khó lan tỏa đến các khu vực khác. Ngược lại, có trường hợp đặt ngay giữa nhà nhưng không tính toán hướng nắng, dẫn đến ánh sáng quá gắt vào buổi trưa.

Theo kiến trúc sư, việc xác định vị trí giếng trời cần dựa trên hướng nhà, nhu cầu sử dụng và sự liên kết không gian. Nếu đặt đúng chỗ, giếng trời có thể giúp giảm đáng kể nhu cầu sử dụng điện cho chiếu sáng và điều hòa.

Bố trí giếng trời không hợp lý là sai lầm thường gặp. (Ảnh: Spacet)

Chọn vật liệu làm kính mái che không phù hợp

Với giếng trời dạng đóng, mái che ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng ánh sáng vào nhà. Mái che giếng trời thường có 2 dạng là cố định và di động, tùy theo nhu cầu sử dụng của gia chủ.

Nếu mái che mỏng, chất liệu không phù hợp với điều kiện thời tiết, nội thất gần giếng trời sẽ nhanh xuống cấp. Trong khi đó, mái che kính mờ, đục sẽ khiến phòng tối, gây cảm giác ngột ngạt, bí bách.

Kích thước giếng trời không phù hợp

Giếng trời quá nhỏ sẽ không đủ khả năng lấy sáng và thông gió, trong khi giếng trời quá lớn gây thoát nhiệt, khiến nhà nóng vào mùa hè và lạnh vào mùa đông.

Nhiều người có xu hướng “càng lớn càng tốt”, nhưng thực tế, kích thước giếng trời cần được tính toán theo diện tích tổng thể của ngôi nhà. Tỷ lệ hợp lý không chỉ đảm bảo công năng mà còn giữ được sự cân đối về thẩm mỹ.

Thiếu hệ thống thoát nước hiệu quả

Không đảm bảo hệ thống thoát nước là một lỗi nghiêm trọng khác khi thiết kế giếng trời. Khi trời mưa, nước có thể đọng lại, gây thấm dột xuống các tầng dưới.

Ngoài ra, việc xử lý chống thấm không kỹ cũng khiến khu vực xung quanh giếng trời nhanh xuống cấp. Đây là vấn đề thường gặp ở những công trình thi công vội hoặc thiếu giám sát.

Bỏ qua yếu tố an toàn

Thiết kế giếng trời cần đảm bảo an toàn. (Ảnh: Spacet)

Giếng trời thường có độ cao lớn, nếu không có lan can hoặc lưới bảo vệ sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ. Một số thiết kế chỉ chú trọng thẩm mỹ mà quên đi yếu tố này, dẫn đến rủi ro đáng tiếc.

Gia chủ nên lắp đặt lan can kính, lưới an toàn hoặc các giải pháp tương tự để đảm bảo an ninh mà vẫn giữ được sự thông thoáng.

Không tính đến yếu tố âm thanh

Ít ai để ý rằng giếng trời có thể làm khuếch đại âm thanh. Tiếng mưa rơi, tiếng vọng từ các tầng có thể gây khó chịu nếu không có giải pháp xử lý.

Theo kiến trúc sư, sử dụng vật liệu tiêu âm hoặc bố trí cây xanh là cách hiệu quả để giảm tiếng ồn.