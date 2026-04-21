Trước đây, khu vực bếp thường được bố trí khép kín, bao quanh bởi tường, cửa ra vào và cửa sổ riêng biệt. Tuy nhiên, xu hướng hiện nay đang dần loại bỏ những vách ngăn này nhằm mở rộng không gian sống. Với thiết kế bếp mở, không gian nấu nướng có thể dễ dàng quan sát từ nhiều góc trong căn hộ.

Ưu điểm nổi bật của bếp mở

Ưu điểm dễ nhận thấy nhất của bếp mở là khả năng tạo cảm giác không gian rộng rãi. Khi loại bỏ các vách ngăn, ánh sáng tự nhiên có thể lan tỏa khắp khu vực sinh hoạt chung, giúp ngôi nhà trở nên thoáng đãng và dễ chịu hơn. Đây là giải pháp đặc biệt phù hợp với các căn hộ diện tích nhỏ hoặc nhà phố có mặt bằng hạn chế.

Ngoài ra, bếp mở còn tăng tính kết nối giữa các thành viên trong gia đình. Người nấu ăn không còn bị “tách biệt” mà vẫn có thể trò chuyện, quan sát hoặc tham gia các hoạt động chung. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong nhịp sống hiện đại, khi thời gian dành cho gia đình ngày càng ít.

Bếp mở tạo cảm giác không gian rộng rãi. (Ảnh: Doctornoithat)

Về mặt thẩm mỹ, bếp mở tạo nên sự liền mạch trong thiết kế nội thất. Khi được bố trí hợp lý, không gian này có thể trở thành điểm nhấn sang trọng, hiện đại, thể hiện rõ gu thẩm mỹ của gia chủ.

Hạn chế của nhà bếp không gian mở

Dù có nhiều ưu điểm, phòng bếp thiết kế mở vẫn tồn tại không ít bất cập. Đầu tiên là vấn đề mùi thức ăn. Khi không có tường ngăn, mùi từ việc nấu nướng dễ lan ra toàn bộ không gian sống, đặc biệt với các món chiên, xào đậm mùi. Nếu hệ thống hút mùi không đủ mạnh, đây sẽ là điểm trừ lớn.

Bên cạnh đó, tiếng ồn từ bếp như tiếng máy hút mùi, tiếng va chạm dụng cụ cũng có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt chung, nhất là khi có người nghỉ ngơi hoặc làm việc trong không gian liền kề.

Một yếu tố khác là yêu cầu cao về sự gọn gàng. Với bếp mở, mọi hoạt động nấu nướng đều “lộ diện”. Do vậy, nếu không giữ vệ sinh thường xuyên, không gian sẽ dễ trở nên bừa bộn, ảnh hưởng đến thẩm mỹ chung của ngôi nhà.

Những lưu ý quan trọng khi thiết kế bếp mở

Để tận dụng tối đa ưu điểm và hạn chế nhược điểm, gia chủ cần lưu ý một số yếu tố quan trọng khi thiết kế bếp mở.

Hệ thống hút mùi

Đây được xem là “trái tim” của bếp mở. Nên đầu tư vào máy hút mùi công suất lớn, hoạt động êm ái và lắp đặt đúng vị trí để đảm bảo hiệu quả tối đa.

Đảm bảo tầm nhìn thoáng đãng

Trong không gian mở, bếp thường được bố trí liền mạch với các khu vực chức năng khác nhằm tạo cảm giác rộng rãi, thông thoáng. Tuy nhiên, cách thiết kế này cũng dễ khiến mùi dầu mỡ và thức ăn lan sang các không gian xung quanh trong quá trình nấu nướng.

Để khắc phục, nên bổ sung cửa sổ hoặc cửa trượt kính bao quanh khu bếp, vừa hạn chế mùi và khói, vừa giữ được sự kết nối thị giác. Đặc biệt, với những căn bếp theo phong cách tối giản, vách kính không khung được xem là giải pháp lý tưởng nhờ khả năng đảm bảo độ thoáng và tính thẩm mỹ cao.

Nên bổ sung cửa sổ hoặc cửa trượt kính bao quanh khu bếp. (Ảnh: Dolcevitavn)

Ánh sáng

Nên kết hợp ánh sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo để vừa đảm bảo đủ sáng cho việc nấu nướng, vừa tạo cảm giác ấm cúng cho không gian chung.

Phân vùng rõ ràng

Trong thiết kế bếp, không gian thường được chia thành hai khu vực chính: khu ướt và khu khô. Khu ướt là nơi đặt bồn rửa, bếp nấu và máy hút mùi, thường được bố trí kèm vách ngăn để hạn chế nước và mùi lan rộng. Trong khi đó, khu khô dành cho tủ lạnh và hệ tủ lưu trữ thực phẩm.

Để tạo sự phân tách hợp lý mà vẫn giữ được tính liên kết, gia chủ có thể xác định ranh giới giữa hai khu vực bằng cách thay đổi vật liệu lát sàn, sử dụng tường lửng hoặc bố trí đảo bếp.

Ngoài ra, việc lựa chọn vật liệu và màu sắc cần đồng bộ với tổng thể nội thất. Những gam màu trung tính, dễ phối hợp thường được ưu tiên để tạo sự hài hòa và sang trọng.

Thông gió

Ngoài máy hút mùi, nên thiết kế thêm cửa sổ hoặc hệ thống thông gió tự nhiên để không khí được lưu thông tốt hơn.