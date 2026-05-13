Nhóm nhạc BTS lưu diễn toàn cầu, fan chờ màn tái xuất lịch sử

BTS chính thức trở lại đường đua âm nhạc toàn cầu với chuyến lưu diễn “BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’”, đánh dấu màn tái xuất được mong chờ nhất của nhóm sau nhiều năm vắng bóng vì các hoạt động cá nhân và nghĩa vụ quân sự.

Tour diễn được kỳ vọng trở thành một trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất năm 2026 khi dự kiến tổ chức 85 đêm diễn tại 34 khu vực trên toàn thế giới. Ngay từ khi công bố, “BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’” đã tạo nên sức nóng lớn trong cộng đồng người hâm mộ quốc tế.

Màn tái xuất của nhóm khởi động bằng chương trình “BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG” diễn ra tại Seoul hôm 21/3, thu hút tới 18,4 triệu lượt xem trực tuyến. Sức ảnh hưởng của BTS cũng được cho là góp phần kéo lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc tăng mạnh trong thời gian diễn ra sự kiện.

Không chỉ là màn trở lại của một nhóm nhạc đình đám, tour diễn lần này còn cho thấy vị thế toàn cầu của BTS sau hơn một thập kỷ hoạt động. Từ một nhóm nhạc debut năm 2013, BTS đã trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng châu Á với sức ảnh hưởng vượt ra ngoài lĩnh vực âm nhạc.

Nhóm gồm 7 thành viên RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V và Jungkook.

Trong nhiều năm qua, BTS liên tục phá vỡ các kỷ lục toàn cầu, sở hữu nhiều ca khúc đứng đầu Billboard Hot 100 và tổ chức hàng loạt concert kín chỗ tại nhiều quốc gia. Nhóm cũng được tạp chí TIME vinh danh là “Nhân vật giải trí của năm 2020”.

Album phòng thu mới mang tên ARIRANG phát hành hồi tháng 3/2026 cũng nhanh chóng đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Trong khi đó, đĩa đơn mở đường SWIM gây chú ý khi đứng đầu nhiều bảng xếp hạng quốc tế ngay sau khi phát hành.

Theo kế hoạch, BTS sẽ mang tour diễn đến nhiều thành phố lớn tại châu Á - Thái Bình Dương như Seoul, Busan, Tokyo, Bangkok, Singapore, Jakarta, Sydney hay Melbourne, trước khi tiếp tục lưu diễn tại Mỹ và nhiều khu vực khác.

Năm nay, tour diễn của BTS có sự đồng hành của Visa trong vai trò nhà tài trợ toàn cầu. Việc nhiều thương hiệu lớn tham gia cũng phần nào cho thấy sức hút mạnh mẽ của màn tái xuất lần này của BTS trên thị trường giải trí quốc tế.

Đại diện Visa khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhận định BTS là một trong số ít nghệ sĩ có khả năng tạo ra sự kết nối mạnh mẽ với người hâm mộ toàn cầu, đồng thời mang đến sức ảnh hưởng lớn đối với ngành du lịch và giải trí tại mỗi nơi nhóm đặt chân tới.

Sự trở lại của BTS với “BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’” hiện được xem là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của làng nhạc quốc tế năm nay, tiếp tục khẳng định sức hút bền bỉ của nhóm nhạc K-pop hàng đầu thế giới sau hơn 10 năm hoạt động.