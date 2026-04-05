BTS 'đu trend' ca khúc nhạc Việt 1 tỷ view

Đoạn video BTS bất ngờ ngân nga giai điệu “Gwèn-chá-nà ding díng…” đang khiến cộng đồng mạng Việt Nam xôn xao. Nhiều khán giả nhanh chóng nhận ra đây chính là điệp khúc quen thuộc trong bản rap Không sao cả của 7dnight - rapper từng gây sốt tại Rap Việt.

Khoảnh khắc thú vị này xuất hiện trong cuộc phỏng vấn với Vogue, khi các thành viên như Jungkook, RM, j-hope và Suga cùng chia sẻ về những cụm từ tiếng Hàn phổ biến. Khi nhắc đến “gwaen-chan-na” (không sao cả), Jungkook lập tức “bắt trend” với giai điệu quen thuộc, các thành viên cũng hào hứng hưởng ứng.

Các thành viên của BTS đu trend ca khúc "Không sao cả".

Sự trùng hợp này khiến cư dân mạng thích thú, bởi đoạn rap “Gwenchana, ding ding ding…” từng là một hiện tượng mạng trên TikTok và nhiều nền tảng khác. Thời điểm đó, không chỉ người dùng mạng xã hội mà cả một số nghệ sĩ Hàn Quốc cũng tham gia “đu trend”, góp phần đưa giai điệu này phủ sóng rộng rãi.

Chủ nhân ca khúc này là 7dnight (tên thật Ngô Tuấn Đạt) sinh năm 1998 tại Nghệ An. Anh sinh ra với dị tật tay do di chứng chất độc da cam, từng trải qua không ít định kiến. Sau khi học hết cấp 3, anh sang Hàn Quốc làm việc trong ngành cơ khí để mưu sinh trước khi theo đuổi đam mê âm nhạc. Những trải nghiệm cá nhân đã trở thành chất liệu cho các sáng tác mang màu sắc riêng như Cơm áo gạo tiền, Won hay 37 đây này.

"Gwenchana” là một cụm từ quen thuộc trong tiếng Hàn, có nghĩa là “không sao cả”, từng được nhiều khán giả biết đến qua bộ phim Nhà trọ Waikiki. Cụm từ này sau đó lan rộng trên mạng xã hội và trở thành một “meme” phổ biến.

Rapper 7dnight.

Với 7dnight, “Gwenchana” không chỉ là một câu nói trending mà còn mang ý nghĩa cá nhân. Nam rapper cho biết anh từng nghe câu này khi sang Hàn Quốc làm việc, như một lời động viên khi người khác nhìn thấy khiếm khuyết ở tay của mình.

Chính vì vậy, khi tham gia Rap Việt và nhận chủ đề sáng tác từ các câu nói thịnh hành, anh đã chọn “Gwenchana” để đưa vào bài rap Không sao cả như một cách tự động viên bản thân.

Sức hút của Không sao cả không chỉ đến từ câu chuyện phía sau, mà còn nhờ sự lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Hàng triệu video đã sử dụng đoạn nhạc này, từ người dùng bình thường đến nhiều nghệ sĩ quốc tế.

Bên cạnh đó, những động tác vũ đạo đơn giản, vui nhộn, dễ bắt chước cũng góp phần giúp ca khúc nhanh chóng trở thành trào lưu. Nhờ đó, ca khúc đạt 1 tỷ view (lượt xem) trên TikTok.